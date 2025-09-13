Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković dobitnica je prestižne međunarodne nagrade Justitia Awards 2025, dok joj je nedavno Ana Brnabić poručila da nije ništa uradila za ravnopravnost u Srbiji

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković dobitnica je prestižne međunarodne nagrade Justitia Awards 2025, u kategoriji International Leaders/Lifetime Award, kojom se odaje priznanje uticajnim i izuzetnim ženama iz oblasti prava za životno delo.

Istovremeno, u Srbiji, kad je Brankica Janković izjavila da „ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to učine“, Ana Brnabić predsednica Skupštine napisala je na mreži X da Brankica Janković ima „nula ličnog i profesionalnog integriteta, a potreban joj je novi posao“. Ocenila je da je Janković „za ravnopravnost u Srbiji učinila – baš ništa, a da je poverenje građana u instituciji koju vodi nepostojeće – pošto ni ne znaju da ta institucija postoji. Tada je podsetivši da je Brankica Janković na osnovu parlamentarne većine SNS izabrana u dva mandata.

U Evropi imaju drugačije aršine za merenje nečijeg doprinosa opštem dobru nego u SNS Srbiji.

Na svečanosti dodele nagrada na Univerzitetu u Beču Beankica Janković je zahvalila Women in Law Initiative na tome što su uloženi trud, zalaganje i istrajnost u borbi protiv diskriminacije i rad za jednakost svih građana i građanki Srbije prepoznali kao trajan doprinos društvu i kao inspiraciju za generacije koje dolaze.

„Sve ove godine posvećeno smo radili i slali poruku da je borba protiv diskriminacije i zalaganje za jednaka prava univerzalna vrednost svakog demokratskog društva, za koju se neprekidno moramo boriti, naročito u ovako izazovnim vremenima kada su ljudska prava često na udaru. Ovo priznanje je za mene dodatna motivacija da nastavim da se borim za istinsku ravnopravnost“, istakla je Janković.