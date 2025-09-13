Hapšenja

13.септембар 2025. Jovana Gligorijević

Aleksandra Božić: Policija nas je maltretirala bez razloga

“U trenutku kad saznajem da mi je određen pritvor, ja sam u potpunom šoku. Kod nas tri stoji jednaka optužba, od istog lica, sa identičnim rečima koje smo mu navodno sve tri uputile. Nemoguće je da smo mu sve tri izgovorile istu rečenicu. A posebno što ništa, ali baš ništa od navedenog nisam uradila, ništa tačno nije”, rekla je Aleksandra Božić za „Vreme“

Skupovi građana, studenata i vlasti

13.септембар 2025. K. S.

Vikend u Srbiji: Protesti i kontraprotesti

U subotu (13. septembar) u brojnim mestima u Srbiji biće održani skupovi protiv blokada, ali i protesti građana protiv tih kontrablokada i niz drugih okupljanja. Protesti i u nedelju

Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave

13.септембар 2025. K. S.

Gde se održava državna svečanost 15. septembra?

Državna manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave biće održana u Gadžinom Hanu u ponedeljak 15. septembra, najavljuje predsednik te opštine