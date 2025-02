Predsednik Narodnog pokreta (SNP) Srbije Miroslav Aleksić izjavio je FoNetu da je, „iz pouzdanih tužilačkih izvora“ došao informacije da će u ponedeljak biti imenovano 55 tužilaca bliskih Srpskoj naprednoj stranci (SNS), a slične sumnje izrazilo je još nekoliko sagovornika

Aleksić je ranije na društvenoj mreži Iks napisao da „dok Srbija stoji blokirana, studenti i građani traže pravdu, režim planira izbor tužilaca lojalista“, tvrdeći da su na „šef VJT u Beogradu Nenad Stefanović, ministarka Vlade u ostavci Maja Popović, vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac i još nekoliko podobnih tužilaca ovog vikenda su na tajnom sastanku dogovorili raspodelu plena“

Aleksić je u razgovoru za FoNet rekao da Dolovac „godinama radi za SNS i aktuelni vlast zaobilazeći svoje obaveze“.

On smatra da će, ukoliko do takvog izbora tužilaca dođe, to biti „nelegitiman izbor jer je Vlada pala“.

„Tuzilaštvo je ključni problem u društvu. Tužilaštvo je problem zato što kao institucija nije godinama radilo svoj posao, pa i kada je u pitanju pad nadstrešnice u Novom Sadu i ubistvo 15 naših sugrađana i jedan od ključnih razloga zašto su i studenti pokrenuli ovu borbu za pravdu, zajedno sa građanima. Za pravdu, za društvo protiv kriminala, kriminalizacije i korupcije, koje je tužilaštvo generisalo godinama”, rekao je Aleksić.

On je rekao kako veruje da je da „oni to rade pod pritiskom predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog režima“.

„Zato što su tužioci u ovom momentu institucija koja bi mogla da zada ozbiljan udarac režimu ako bi radili svoj posao, kao što to studenti od njih traže. Dakle, u njihovim rukama je pravda, u njihovim rukama je procesuiranje odgovornih i za nadstrešnicu, a i za razne kriminalne aktivnosti, kao što smo videli pre nekoliko dana u objavi mreže KRIK, koji je objavio skaj prepiske i druge prepiske, gde su u ozbiljne koruptivne poduhvate umešani ljudi iz vrha države, ali i brat predsednika Andrej Vučić, i Miloš Vučević, Zvonko Veselinović i i tako dalje”, rekao je Aleksić.

On smatra da je Dolovac „najveće utvrđenje Vičićevog režima”.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević Zagorka Dolovac

Ninić: Usaglašen spisak od 55 imena

Advokat Ivan Ninić izjavio je FoNetu da je informacija o sastanku Stefanović-Popović-Dolovac do njega došla iz „kredibilnih advokatskih izvora”.

„Tokom vikenda u advokatske krugove procurela je kredibilna informacija da je održan sastanak pojedinaca iz vrha pravosudne grane vlasti sa ministarkom pravde, na kome je usaglašen spisak od 55 imena tužilaca samo u Beogradu, koji treba da budu izabrani i da karijerno napreduju. Na spisku su ima servilnih kandidata i međusobno povezanih osoba, za koja su date čvrste garancije da neće talasati”, rekao je Ninić.

On je naveo da je sednica Visokog saveta tužilaštva u vezi sa izborom novih tužilaca odlagana više puta, jer je tokom decembra i januara „buktao pravi rat među glavnim akterima u pravosuđuju, dok se konačno ovih dana lični i politički interesi među njima nisu isprofilisali i usaglasili”.

„Ne verujem da predsednika Republike personalno interesuje neko ime i prezime, on traži samo garanicije da je to lojalista, a te garancije mogu da mu pruže jedino Maja Popović, Zagorka Dolovac i Nenda Stefanović“, ocenio je Ninić.

On smatra kako je, „uprkos stanju u društvu i protestima studenata, čiji zahtevi su fokusirani na vladavinu prava i pravosuđe“, jasno da „izvršna vlast i i vrh države ispod žita i daleko od reflektora javnosti sprovode procese u okviru kojih nastoje da uspostave još čvršću kontrolu nad tužilaštvom”.

„Vlada opšte nepoverenje u tuzilaštvo“

Tužiteljka Bojana Savović rekla je FoNetu da je potpuno svesna koliko su tužioci u osnovnim tužilaštvima preopterećeni poslom.

„Žao mi je sto toliko dugo nije bilo izbora, ali sada, kad vlada opšte nepoverenje u tuzilaštvo, plašim se sa će sve te tužioce, među kojima ima sjanih kandidata, ove vanredne društvene okolnosti obeležiti kao režimske”, ocenila je Savović.

Pravnica Sofija Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) izjavila je FoNetu kako je „vrlo neobično da se u jeku protesta, studentskih i građanskih zahteva da tuzilaštvo radi svoj posao“ održava sednica VST na kojoj se odlučuje o izboru velikog broja tuzilaca i da „u njoj učestvuje ministarka pravde u Vladi koja je pala zajedno sa ostavkom predsednika Vlade“.

Mandić je podsetila da je krajem decembra odložena sednica o izboru javnih tužilaca i to zbog nedostatka kvoruma.

„Na sednici se tada nisu pojavile ni ministarka ni vrhovna tužiteljka, pa je bilo jasno da tada nije bilo dogovora o tome ko treba da bude izabran. Sada tog dogovora, očigledno, ima”, ocenila je Mandić.

