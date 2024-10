Predsednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocenio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti „imaju dogovor, slažu se i pomažu jedan drugom, jer svaki put kada Srbija pomeri trupe, to se radi uz Kurtijevu pomoć"

Predsednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je premijer Kosova Aljbin Kurti udaljio Kosovo od međunarodne zajednice, posebno od Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

„Kurti nikada nije bio gost u Beloj kući tokom svog mandata. Kurti je napustio Kosovo, kažnjeni smo od SAD i drugih saveznika zbog njegovog ponašanja“, rekao je Haradinaj, a prenosi Kosovo onlajn.

Haradinaj je ocenio da su građani svesni štete koju je Kurti naneo Kosovu i da više, nakon izbora 9. februara, neće biti u prilici da bude na čelu kosovske vlade.

„Kurti i Vučić imaju dogovor, slažu se i pomažu jedan drugom. Svaki put kada Srbija pomeri trupe, to se radi uz Kurtijevu pomoć. Kada se Vučić povuče, Kurti se kreće. To su scenariji koje znamo. Ovo lišava Kosovo mogućnosti da napreduje sa članstvom u Evropi. Ne verujem da Vučić ima boljeg ministra od Kurtija. On je čovek Srbije. Radi za Srbiju“, istakao je Haradinaj.

On je ocenio da bez članstva u NATO-u i saradnje sa saveznicima Kosovo nema budućnost.

„Srpska akademija nauka kaže da će vratiti Kosovo ako Kosovo postane neprijateljski nastrojeno prema Zapadu, a to Kurti radi. Kurti, je čovek Srbije, pogoršava odnose sa SAD. Kosovo je nekada imalo pohvale, a sad je pod sankcijama. Nažalost, još ima ljudi koji misle da je Kurti patriota“, zaključio je Haradinaj.

Nedavno je Haradinaj optužio Kurtija da je bio „srpski špijun“.

Haradinaj je naveo da je Kurti špijunirao za Srbiju dok je on bio angažovan u Kancelariji političkog predstavnika takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

„On je u toj kancelariji bio špijun za Srbe“, rekao je Haradinaj.

Haradinaj je između ostalog rekao da je Kurti dok je radio u toj kancelariji sve informacije „uveče davao“ ćerki tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Zorana Sokolovića.

Haradinaj je rekao da se tada mislilo da je Kurti bio u vezi sa Sokolovićevom ćerkom.