Pošto je deo zaposlenih u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore iz Sindikata kontrole letenja, jednog od dva representativna sidikata, stupio u štrajk, aviokompanija Rajaner u petak (22. avgust) pozvala predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da hitno reformiše nefunkcionalni evropski sistem kontrole letenja i obezbedi zaštitu preleta.

Kako je saopštila kompanija Rajaner, tokom prva dva dana štrajka (20. i 21. avgust) odloženo je 99 letova, što je poremetilo 17.800 putnika iz EU.

Ranije ove nedelje, deo zaposlenih u kontroli letenja stupio je u 40-odnevni štrajk.

„Pored toga što će letovi ka i iz Srbije biti odloženi, ovaj štrajk će takođe poremetiti prelete. Do toga dolazi zato što srpski zakoni o minimalnim uslugama ne štite prelete tokom nacionalnih štrajkova kontrole leta, za razliku od drugih zemalja poput Italije, Španije i Grčke”, navodi se u saopštenju Rajanera.

Kako dodaju, većina putnika sa letova koji su odloženi ni ne leti ka i iz Srbije, već samo preleće srpski vazdušni prostor na putu do odredišta.

„Ovo je potpuno nepravedno i ističe potrebu da se zaštite putnički letovi iz EU od nepotrebnih prekida zbog štrajkova nacionalnih kontrola leta, samo zato što slučajno prelaze taj vazdušni prostor”, navodi se u saopštenju.

Rajaner je zbog toga pozvao Ursulu fon der Lajen da preduzme hitne mere kako bi zaštitila prelete tokom štrajkova nacionalnih kontrola leta.

Iz kompanije „Belgrade Airport“, koja upravlja aerodromom „Nikola Tesla“ navode za „Vreme“ da se u ovom trenutku operacije obavljaju prema planu, odnosno prema redu letenja za letnju sezonu.

Zašto deo zaposlenih u kontroli letenja štrajkuje?

Sindikat kontrole letenja (SKL) stupio je u štrajk 19. avgusta u 23.00 časa, a prema najavi sindikata, protest će trajati do 30. septembra.

Osnovni zahtev odnosi se na „hitno i značajno“ uvećanje zarada za pojedine kategorije zaposlenih.

Sindikat kontrole letenja u štrajku od menadžmenta traži da započnu pregovori radi zaključenja novog Kolektivnog ugovora, traže određene primena jedne od tačaka Finansijskog plana za 2025. godinu, kao i stavljanje van snage Odluke o izmeni odluke o minimumu procesa rada koja im dozvoljava da obustave rad u obimu od samo 10% od ukupnog kapaciteta, piše Tango Six.

Reagovala je i SMATSA saopštenjem u kome navodi da „ova jednostrana odluka direktno šteti poslovanju aviokompanija, otežava odvijanje saobraćaja i aviokompanijama generiše dodatne troškove, dok putnicima i drugim korisnicima vazdušnog saobraćaja ozbiljno narušava mogućnost da realizuju svoje planove”, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, SMATSA i institucije država osnivača trpe veliku materijalnu i reputacionu štetu.

Štrajk u organizacionim jedinicama na teritoriji Crne Gore nije počeo.