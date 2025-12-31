Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme pijaca, pošta, prodavnica i apoteka u Beogradu uglavnom će biti skraćeno, a 1. i 7. januara većina objekata neće raditi

Većina trgovinskih lanaca 31. decembra će raditi skraćeno, uglavnom do 18 časova, dok će 1. januara biti zatvoreni. Od 2. do 5. januara radno vreme će biti standardno, dok će 6. januara na Badnji dan većina raditi do 18 časova, a na dan Božića radnje uglavnom neće raditi.

Tržni centri će raditi do 18 časova.

Što se tiče bioskopa u tržnim centrima oni će raditi svih dana, dok će radno vreme uoči Nove godine i 6. januara uglavnom biti do 16 časova.

Benzinske stanice na državnim putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Garaže i parkinzi

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ biće neprekidno otvoreni tokom praznika.

U subotu, 3. januara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Pošta Srbije saopštila je da će tokom svih dana praznika – 1. 2. i 7. januara raditi dežurne pošte.

Javno komunalno preduzeće „Beogradske pijace“ saopštilo je da će zelene pijace danas raditi uobičajeno, od 6 do 19 časova, dok 1. i 7. januara neće raditi.

Pijace Zemun, Banovo brdo, Bele vode i Dušanovac 1. i 7. januara radiće skraćeno, od 6 do 14 časova, dok će 2. januara, sve zelene pijace raditi od 6 do 14 časova.

Danas će pijaca Palilula raditi od 7 do 20 časova, dok 1. i 7. januara neće radit, a u petak, 2. januara, radiće od 6 do 14 časova, dok će u utorak, 6. januara, raditi od 7 do 18 časova.

Red vožnje

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će 31. na svim linijama javnog prevoza važiti red vožnje za radni dan, dok će se 1. i 2 januara, kao i za Božić primenjivati nedeljni red vožnje.

Redovne noćne linije (osim linija 405N, 493N, 581N i 860N) počeće sa radom u 22 časa.

U novogodišnjoj noći važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila redovnog noćnog saobraćaja početi sa radom dva sata ranije, umesto u 24 u 22 časa, a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži.

Dnevne redovne linije: 7L, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 do 22 časa će raditi po redu vožnje za radni dan. Sva vozila sa ovih linija koja imaju planirane polaske posle 22 časa isključuju se iz saobraćaja.

Od 22 do 04 časa vozila sa ovih linija će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama, s tim što će umesto linija 29 i 40 raditi privremene autobuske linije 29A i 40A.

Linije sa poteza 100, 300, 400, 500, 600 i 700 će raditi po važećem redu vožnje do kraja rada. Na ostalim gradskim linijama se ostvaruju poslednji polasci koji su planirani zaključno sa 23 časa.

Sva vozila koja imaju planirane polaske posle 23 časa, isključuju se iz saobraćaja.

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, od 1. do 7. januara 2026. godine, za sve linije ITS-a u četvrtak i petak, 1. i 2 januara, važiće red vožnje za nedelju, u subotu, 3. januara, važiće red vožnje za subotu, dok će u nedelju, 4. januara, važiti nedeljni red vožnje.

U ponedeljak, 5. januara, važiće red vožnje za radni dan, u utorak, 6. januara, subotnji red vožnje, dok će u sredu, 7. januara, važiti nedeljni red vožnje.

Od četvrtka, 8. januara 2026. godine, uspostavlja se redovan režim saobraćaja, dodaje se u saopštenju.

Izvor: RTS

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.