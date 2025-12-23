Dosadašnji članovi rukovodstva PSG-a, uključujući predsednika i zamenicu predsednika novosadskog odbora, podneli su neopozive ostavke i najavili istupanje iz članstva stranke zbog nepremostivih razlika u političkom delovanju

Radivoje Jovović i Marija Vasić, dosadašnji članovi rukovodstva Pokreta slobodnih građana (PSG) i Pokrajinskog odbora, uključujući predsednika i zamenicu predsednika novosadskog odbora, objavili su danas da podnose neopozive ostavke na sve stranačke funkcije i istupaju iz članstva ove političke organizacije.

Kako navode u saopštenju upućenom javnosti, odluka je rezultat dugotrajnog procesa i sada je postala konačna. Iako priznaju da nisu skloni iznošenju unutrašnjih nesuglasica, smatraju da javnosti duguju obrazloženje ovog poteza.

„Ako se zalažemo za transparentnost i odgovornost, to znači i otvoreno iznošenje stavova, a ne krijući se iza floskula i deformisanih istina“, ističu u saopštenju.

Jovović i Vasić objašnjavaju da su razlike između njihovog političkog pristupa i rada rukovodstva PSG-a postale nepremostive, te da više ne vide način da unutar iste organizacije nastave političku borbu.

„Naše vizije i metode se toliko razlikuju da nije moguće da ih zajedno sprovodimo unutar stranke. Cilj nam je isti – oslobođenje Srbije od aktuelnog režima – ali smatramo da ćemo toj borbi najefikasnije doprineti ako je vodimo nezavisno“, navode.

U saopštenju oštro kritikuju način na koji opozicija učestvuje u parlamentarnom radu, ocenjujući ga kao „fasadu normalnosti“, uz poruku da je njihovo mesto „rame uz rame sa građanima na ulicama“.

„U Srbiji u kojoj slobodni ljudi bivaju pretučeni, a kriminalci imaju slobodu da se iživljavaju nad građanima, parlamentarna aktivnost nam je neprihvatljiva“, dodaju Jovović i Vasić.

Oni takođe naglašavaju važnost bezuslovne solidarnosti sa svim pretučenima, hapšenima, progonjenima i zatvaranima, smatrajući da je upravo solidarnost ključ stvaranja zajedništva u borbi protiv represije.

Poseban deo saopštenja posvećen je predstojećim izborima, gde jasno poručuju da podržavaju isključivo studentsku listu i da se odriču bilo kakve lične kandidature.

„Svaka druga strategija učešća na izborima samo bi oslabila sinergiju između studentske i šire građanske borbe. Odlučili smo da sve svoje resurse, znanje i kapacitete usmerimo u podršku studentskoj listi“, navode.

Na kraju, Jovović i Vasić zahvalili su se dosadašnjim saborcima iz PSG-a, kao i svim građanima koji se zalažu za „pravdu i normalno, uređeno društvo“.

„Vidimo se u borbi. Do oslobođenja, do pobede“, zaključuju Radivoje Jovović i Marija Vasić.

