Predstojeći izbori
„28. 12. cela Srbija raspisuje pobedu!“: Studenti objavili lokacije gde će skupljati potpise
Štandovi za potpis građana biće postavljeni u više od 50 gradova i na više od 180 lokacija, kako bi studenti proverili podršku građana
Dosadašnji članovi rukovodstva PSG-a, uključujući predsednika i zamenicu predsednika novosadskog odbora, podneli su neopozive ostavke i najavili istupanje iz članstva stranke zbog nepremostivih razlika u političkom delovanju
Radivoje Jovović i Marija Vasić, dosadašnji članovi rukovodstva Pokreta slobodnih građana (PSG) i Pokrajinskog odbora, uključujući predsednika i zamenicu predsednika novosadskog odbora, objavili su danas da podnose neopozive ostavke na sve stranačke funkcije i istupaju iz članstva ove političke organizacije.
Kako navode u saopštenju upućenom javnosti, odluka je rezultat dugotrajnog procesa i sada je postala konačna. Iako priznaju da nisu skloni iznošenju unutrašnjih nesuglasica, smatraju da javnosti duguju obrazloženje ovog poteza.
„Ako se zalažemo za transparentnost i odgovornost, to znači i otvoreno iznošenje stavova, a ne krijući se iza floskula i deformisanih istina“, ističu u saopštenju.
Jovović i Vasić objašnjavaju da su razlike između njihovog političkog pristupa i rada rukovodstva PSG-a postale nepremostive, te da više ne vide način da unutar iste organizacije nastave političku borbu.
„Naše vizije i metode se toliko razlikuju da nije moguće da ih zajedno sprovodimo unutar stranke. Cilj nam je isti – oslobođenje Srbije od aktuelnog režima – ali smatramo da ćemo toj borbi najefikasnije doprineti ako je vodimo nezavisno“, navode.
U saopštenju oštro kritikuju način na koji opozicija učestvuje u parlamentarnom radu, ocenjujući ga kao „fasadu normalnosti“, uz poruku da je njihovo mesto „rame uz rame sa građanima na ulicama“.
„U Srbiji u kojoj slobodni ljudi bivaju pretučeni, a kriminalci imaju slobodu da se iživljavaju nad građanima, parlamentarna aktivnost nam je neprihvatljiva“, dodaju Jovović i Vasić.
Oni takođe naglašavaju važnost bezuslovne solidarnosti sa svim pretučenima, hapšenima, progonjenima i zatvaranima, smatrajući da je upravo solidarnost ključ stvaranja zajedništva u borbi protiv represije.
Poseban deo saopštenja posvećen je predstojećim izborima, gde jasno poručuju da podržavaju isključivo studentsku listu i da se odriču bilo kakve lične kandidature.
„Svaka druga strategija učešća na izborima samo bi oslabila sinergiju između studentske i šire građanske borbe. Odlučili smo da sve svoje resurse, znanje i kapacitete usmerimo u podršku studentskoj listi“, navode.
Na kraju, Jovović i Vasić zahvalili su se dosadašnjim saborcima iz PSG-a, kao i svim građanima koji se zalažu za „pravdu i normalno, uređeno društvo“.
„Vidimo se u borbi. Do oslobođenja, do pobede“, zaključuju Radivoje Jovović i Marija Vasić.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Štandovi za potpis građana biće postavljeni u više od 50 gradova i na više od 180 lokacija, kako bi studenti proverili podršku građana
Prema preliminarnim rezulatima glasanja na današnjem izboru za članove Visokog saveta tužilaštva, koje je objavio N1, tesnu pobedu na nivou viših tužilaštava odneo je Boris Majlat, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Šapcu
Tokom rasprave o Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu, predsednica Skupštine Ana Brnabić i poslanici opozicije razmenili su teške optužbe, uz poruke o „obojenoj revoluciji“, stranim uticajima i neuspehu vlasti u procesu evropskih integracija
Na više lokacija u Srbiji 28. decembra studenti proveravaju koliku podršku imaju za vanredne parlamentarne izbore
Uprkos svim pritiscima, konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Nenad Lajbenšperger i njegove kolege neustrašivo su radili svoj posao i odbili da izbrišu Generalštab iz registra zaštićenih kulturnih dobara. Zato je „Vreme“ proglasilo ovog istoričara za ličnost godine
Propast projekta “Generalštab” i podizanje optužnice protiv ministra kultureDan kada im je krenulo nizbrdo Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve