Specijalne jedinice kineske i srpske vojske izvešće zajedničku obuku pod nazivom „Čuvar mira 2025″ u provinciji Hebej, na severu Kine, u drugoj polovini jula.

To je izjavio pukovnik Điang Bin, portparol kineskog Ministarstva odbrane na konferenciji za medije, prenelo je kinesko ministarstvo.

„Ovo će biti prva zajednička obuka kineske i srpske vojske. Ona će doprineti jačanju borbenih sposobnosti učesnika i produbljivanju saradnje između dve vojske“, naveo je.

Vojni analitačar Aleksandar Radić rekao je za N1 da je Srbija jedina evropska zemlja koja ima vojnu saradnju sa Kinom, te da poslednjih dana veliki broj teških transortnih aviona koji su poleteli sa severozapada Kine preko Dubaija sleće na aerodrom u Batajnici, o čemu nema službenih saopštenja.

Kovač: Usmeravanje Srbije ka drugim velikim globalnim silama

General u penziji i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma dr Mitar Kovač ocenjuje za „Sputnik“ da je ovo dobar znak da je Srbija počela da se orijentiše na vojnu saradnju i sa drugim globalnim silama, a ne samo sa državama Zapada.

„Zbog sve jačeg pritiska sa Zapada, srpske vlasti prinuđene su da nalaze alternative u svim oblastima, pa i u oblasti vojne saradnje“, tvrdi Kovač.

Za njega je to „dobar signal za buduću orijentaciju i usmeravanje Srbije ka drugim velikim globalnim silama“, pre svega Ruskoj Federaciji i Kini. Jer do sada je to uglavnom bilo orijentisano ka vodećim državama NATO-a, a ako je Srbija od Kine već kupila neke strateške sisteme, poput PVO sistema i sistema bespilotnih letelica i razvija neke vojnotehnološke projekte sa Kinom, „sasvim je normalno da se intenzivira i da se nastavi vojna saradnja sa Kinom“..

Kovač podseća da su vežbe sa vojskama drugih država od početka ukrajinske krize bile pod moratorijumom. Ipak, one su izvođene sa američkom i vojskama nekih evropskih država. Najavom vežbi sa kineskim specijalnim jedinicama, kaže, napravljen je strategijski otklon koji ide u prilog tome da Srbija svoju spoljnu i bezbednosnu politiku orijentiše i na druge globalne sile sa kojima sarađuje i na drugim poljima – ekonomskom, finansijskom i infrastrukturnom.

Sa druge strane i Kini je u interesu da sarađuje sa Srbijom. Do sada, kineska vojska (Kineska narodnooslobodilačka armija) nije izvodila zajedničke vojne vežbe sa evropskim vojskama, ako izuzmemo Rusiju, te se Srbija može „podičiti“ da je prva na tom spisku. Kineski interes je da na jugoistoku Evrope ima pouzdanog partnera.

„Verovatno je njihova procena da srpski narod, Srbija i Republika Srpska jesu prirodan oslonac za realizaciju njihovih strateških interesa na jugoistoku Evrope – i privrednih, i infrastrukturnih i svega onoga što se čini da se otvori taj komunikacijski niz država – kako kopnenih, tako i vazdušnih komunikacija, u smislu plasiranja njihovih strateških namera u ovom delu Evrope“, navodi Kovač.

„Praktično produbljavanje saradnje dve vojske“

Portparol kineskog Ministarstva narodne odbrane Đijang Bin naveo je da će ova vežba povećati saradnju dve vojske.

„Biće to prvi put da kineska i srpska vojska održavaju zajedničke vežbe. Vežba će podići sposobnost za borbu i produbiti praktičnu saradnju dve vojske“.

Srbija je 2020. godine kupila od Kine šest novih bespilotnih letilica CH-92A.

Dve godine kasnije kupila je i raketni sistem protivvazdušne odbrane FK-3.

Zvanični Beograd održava izuzetno dobre i prijateljske odnose sa Kinom, a međusobnu saradnju dve zemlje definišu kao strateško partnerstvo. Istovremeno, Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a nijedna zemlja u procesu proširenja nije postala članica EU, a da prethodno nije pristupila NATO-u.

Vlasti u Beogradu računaju na podršku Kine u međunarodnim organizacijama i institucijama u protivljenju nezavisnosti Kosova.

Takođe se oslanjaju na Kinu kada je reč o ekonomskim investicijama i zajmovima.

