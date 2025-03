Veliki broj studenata, profesora i građana okupio se u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, na protestima povodom napada na dekanku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Nataliju Jovanović, koja je u tom gradu napadnuta i ubodena nožem u nedelju (30. mart).

Protesti su i znak podrške univerzitetakoj zajednici koja trpi sve češće pritiske zbog podrške studentkom pokretu, saopštili su organizatori.

Okupljeni nose pištaljke, zastave fakulteta i transparente, a u toku su protestne šetnje.

Naučni saradnik na Biološkom institutu u Beogradu Stefan Anđus rekao je za N1 da „represija raste i da se laži u medijima nastavljaju“.

„Ovo je sve povezano što se trenutno dešava, ništa nije slučajno…. Jednostavno, mi nemamo drugog izbora osim da se borimo za pravdu i istinu. Tu smo da damo podršku našim kolegama, rektoru i dekanki (Nataliji Jovanović)“, rekao je on.

„Sve ovo što se dešava može samo da izazove još veću odlučnost kod naroda“, dodao je on.

Planirano je okupljeni dođu do Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu Sanja Ignjatović rekla je na protestu podrške napadnutoj dekanki Nataliji Jovanović da nema nazad, jer nazad je „simulirana realnost Ćacilenda“.

„Mi smo već četiri meseca svedoci i medijskog linča u tabloidima, prvo studenata, a potom i profesora, naših koleginica i kolega, a i drugih sugrađana koji su stali u odbranu pravde“, navela je profesorka.

Rekla je i da ne smeju da zaborave da je nakon protesta u Beogradu 15. marta, osnivač, odnosno država Srbija, pokušala da zastraši.

„Dopisima i uredbama pokušala je da razbije blokade, odnosno da ucenama natera profesore, dekane, rukovodstva fakulteta da svoje studente disciplinski gone, svoje zaposlene disciplinski gone, a uredbama o normativima i standardima da nam ukine i platu. Ipak, to zastrašivanje prosto neće uspeti. Kao što znate, mi smo na te dopise odgovorili tako što apsolutno nismo pokretali disciplinske postupke, nismo hapsili studente, odnosno pozivali policiju na studente, niti ćemo to uraditi“, istakla je.

Kaže da profesori stoje solidarno uz studente i uz njihove zahteve, bili oni ispunjivi ili ne, i solidarno stoje uz sve građane koji se bore za jednu drugačiju Srbiju.

„Jedan događaj, jedan dan, jedno mesto, jedan Novi Sad. 1. novembar 2024. 11.52“

Ispred Rektorata u Novom Sadu skupu se obratila Milica Rat sa Prirodno-matematičkog fakulteta, koja je jedna od članica Slobodnog univerziteta. Ona je podsetila na pad nadstrašnice i početak blokada i rad institucija.

„Od tog nemilog događaja studenti nas svakodnevno podsećaju na sve ubijene, ne samo na ovih 16, podsećaju nas ćutanjem, stajanjem, tišinom”, istakla je ona.

Podsetila je na sve napade na studente i građane tokom odavanja pošte stradalima, kao i o poslednjem napadu na studente DIF-a.

„Zašto su svi oni napadnuti? Zato sto su stali u odbranu države i društva”, navela je pred okupljenima u kampusu pre početka šetnje.

„Ne postoji početak, postoji samo trenutak, jedan događaj, jedan dan, jedno mesto, jedan Novi Sad. 1. novembar 2024. 11.52. Jedan trenutak, a 16 osoba, 16 građana Republike Srbije. Jer, po zakonu, svi građani koji borave na teritoriji naše republike uživaju određena prava i obaveze”, rekla je ona.

„Podrška studentima u borbi za pravednije društvo”

Kolona u Kragujevcu stigla je ispred Policijske uprave u tom gradu gde prave veliku buku.

Profesor Nikola Vujičić ispred Slobodnog univerziteta rekao je da su se okupili kako bi podržali studente u borbi za pravednije društvo.

„Bez nasilja, pre svega. To je ono što je naša glavna poruka. I ovim putem želim da pozovem sve ostale kolege koji se možda dvoume da se priključe jednoj takvoj ideji, koja, ja mislim, nadasve humana, da se svi zajedno sa svim snagama borimo protiv onoga što nam se dešava trenutno, a to je pojačano nasilje na svim nivoima, pre svega prema studentima i prema pripadnicima akademske zajednice, ali i prema svim ostalim građanima ove države”, naveo je.

Proteste organizuju Pobunjeni univerzitet, Slobodni univerzitet u Novom Sadu, Slobodni univerzitet u Nišu i Slobodni univerzitet u Kragujevcu.

U Nišu je protest počeo ispred zgrade Osnovnog suda, u Beogradu i Novom Sadu ispred Rektorata, a u Kragujevcu ispred Palate pravde.

Okupljeni su zatim u sva četiri grada krenuli u protestne šetnje pod sloganom „Kampanja nasilja mora da stane!“, a održana je i šesnaestominutna tišina za stradale u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

Vučić o napadu na dekanku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je na televiziji Pink targetirao rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, rekavši da on „ne radi za državu“, ali je i relativizovao napad nožem na dekanku Nataliju Jovanović u Nišu, uporedivši ga sa „sečenjam krastavca ili luka“.

On je ponovio da je dekanka „kriminalka“.

„Dekanka filozofskog fakulteta, žena Baneta Banane (Natalija Jovanović), ona je rekla da sam je ja uboo, a povreda je inače, otprilike kao kada sečete krastavac ili luk. Kako sam dobio informaciju, nikakve povrede nema, površinsko sasvim. Ali to je sve, trebalo da se odigra“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom nastupu na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.

