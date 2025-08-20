Pravosuđe

20.avgust 2025. M. L. J.

Vučićev pravosudni adut: Ko je tužilac Nenad Stefanović?

Nakon tužilačkog, u Srbiji imamo i svojevrsni „sudijski državni udar”. Tako vlast vidi tužioce i sudije koji se drže zakona i odbijaju da rade po nalogu izvršne vlasti. Glavni tužilac Nenad Stefanović je glavni adut Aleksandra Vućića da pravosuđe sprovodi njegovu volju