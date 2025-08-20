Sagovornici „Vremena“ saglasni su da je politički dijalog u trenutnoj situaciji nemoguć. Koji je onda izlaz iz doboke političke krize i talasa nasilja

Sa mafijom ne može da bude dijaloga, a jedini izlaz iz krize je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, ocenjuju sagovornici „Vremena“ komentarišući non-pejper „Prevencija strukturalne destabilizacije Srbije“ kojim je predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić u ime „ad hok tima eksperata za bezbednost i stabilizaciju“ predložio formiranje „Okruglog stola o stabilizaciji Srbije“.

Politički konsultatnt Dušan Lj. Milenković kaže za „Vreme“ da je taj non-pejper „anahroni potez“.

„Taj non-pejper je politički potpuno irelevantan, jer pokušavaju da ga plasiraju potpuno irelevantni politički faktori. Taj dokument potpuno ignoriše kontekst u kome se Srbija nalazi, odnosno ignoriše ključne političke aktere“, kaže Milenković.

Naglašava da „na ulicama besni sukob“ i dodaje da je jedini izlaz iz krize je onaj koji traži trenutno najmoćniji politički akter.

„Jedini izlaz su vanredni parlamentarni izbori. Svako ignorisanje tog studentskog stava je u suštini ignorisanje realnosti“, zaključuje Milenković.

Politički analitičar Dragomir Anđelković napominje da je za razgovor potrebno „učešće makar dve strane, a mi imamo vlast koja demonstrira nespremnost na bilo kakav dijalog“.

„Nama je svakako potreban dijalog, ali mi zapravo imamo mafiju koja je uzurpirala državu i koja želi da iskoristi sve mogućnosti da je do kraja opljačka, a mafija nikada ne vodi dijalog o tome kako da ukine svoju korist. Vučić zna da odlazi, da je istrošen i gotov, ali nastoji da krunsku pljačku Srbije, što je Expo 2027, maksimalno realizuje, i on će probati da manipuliše i razvlači stvari dok se taj proces ne završi, ali nije spreman na suštinski dogovor“, navodi Anđelković.

Većina želi promene, ali ne i nasilje

On ukazuje da je na građanima da se, baš na tom polju, bore protiv političke mafije, ali ocenjuje da ono što se proteklih dana dešava na ulicama nije pravi način.

„Studenti su otpočeli ozbiljnu akciju, ali mi se čini da ovo što sada vidimo na ulicama Vučić koristi, da ubacuje svoje provokatore da bi izazvao nasilje. Većina građana želi promene, ali ne želi nasilje“, ocenjuje Anđelković.

A Vučić „stvara atmosferu građanskog rata kako bi mnogi pomislili da je bolje da i on vlada umesto da imamo sukobe“.

Vlast se može primorati na dijalog samo ako se blokira sve što Vučiću donosi korist, smatra Anđelković.

„Od septembra bi trebalo blokirati sve što Vučiću donosi korist. Dakle, potpuno blokada svega što ima veze sa Expom 2027 i blokada širenja Beograda na vodi. Da bi Vučić shvatio kuda mora da ide, trebalo bi udariti na ono što mu donosi korist“.

Šta predlaže Dušan Janjić

Osnovna poruka dokumenata, naslovljenih kao „Predlog za odluku: Glasački listići umesto nasilja“ i “Non-paper: Prevencija strukturalne destabilizacije Srbije“, jeste da je vreme za mirno rešavanje krize na izmaku i da se nasilje može izbeći preventivnim merama i političkim dogovorom.

Kao centralni mehanizam za izlazak iz takvog stanja predlaže se formiranje „Okruglog stola o stabilizaciji Srbije“, tela koje bi okupilo predstavnike građanskih protesta i inicijativa, kao i parlamentarne političke stranke.

Cilj okruglog stola bio bi „postizanje političke saglasnosti o uslovima za fer i demokratske izbore“ i utvrđivanje mehanizama za smanjenje tenzija.

Pored toga, non-pejper predlaže niz konkretnih mera, uključujući formiranje nezavisne ekspertske komisije za praćenje stanja u društvu, jačanje parlamentarne kontrole bezbednosnih službi, reorganizaciju policije i preispitivanje rada ključnih nezavisnih institucija.

U non-pejperu se konstatuje da se u javnosti postavlja pitanje „ko će da zameni Vučića?“, ali se naglašava da dokument na to ne daje odgovor, već „naglašava potrebu izborne promene vršioca ove funkcije“.

Definisani su zadaci koje bi predsednik trebalo da preduzme u cilju mirne tranzicije, uključujući podršku dijalogu, jačanje nezavisnosti pravosuđa i poštovanje ustavnih ovlašćenja.

Predlaže se i da buduća Narodna skupština, izabrana na vanrednim izborima, ima ustavotvornu ulogu.

Napad Ane Brnabić

U dokumentima koje je predstavio Janjić strani faktor se pominje isključivo u kontekstu posredovanja u dijalogu, a ne u kontekstu strane intervencije ili preuzimanja institucija.

Međutim, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić optužila je Janjića da predlozi izneti u dokumentu vode ka „potpunoj kontroli ključnih državnih institucija od strane stranog faktora i oduzimanju svakog suvereniteta“.