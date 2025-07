Nova blokada saobraćajnice i nova intervencija Žandarmerije dogodila se u petak (25. jul) uveče.

Otkaz radniku Kolubare Goranu Perišiću izveo je na ulice meštane Lazarevca, koji su se najpre okupili na protestu, a zatim blokirali autoput Miloš Veliki kod naplatne stanice Lajkovac. Policija je, međutim, veoma brzo razbila blokadu.

Nekoliko minuta nakon što su građani blokirali autoput u pravcu Čačka stigli su pripadnici Žandarmerije, čiji je komandant pozvao okupljene da se sklone i odblokiraju saobraćajnicu.

Ubrzo je usledila intervencija i sve koji se nisu sami sklonili sa autoputa pripadnici policije su izgurali, a neke su i nosili, nakon čega je usledilo legitimisanje prisutnih.

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je za RTS da je tokom blokade autoputa Miloš Veliki kod Lajkovca privedeno 15 osoba, koje su upućene kod sudije za prekršaje, a da će protiv ukupno 249 lica biti podnete prijave.

Građani su rekli da je Žandarmerija koristila biber-sprejem, javlja N1.

Protest zbog otkaza

Bre blokade autoputa, u Lazarevcu je održan protest zbog otkaza Goranu Perišiću.

Pretpostavlja se da je otkaz dobio jer je bio jedan od govornika na protestu 28. juna u Beogradu, javio je N1.

Perišić je u februaru najpre dobio otkaz zbog podrške studentima, da bi posle nekoliko meseci kasnije bio vraćen na posao, posle žalbe Inspekciji rada. Ministarstvo za rad, boračka i socijlna pitanja kasnije je odluku inspekcije poništilo i potvrdilo otkaz Perišiću.

„Imam 36 godina staža u Kolubari. Najpre sam dobio upozorenje, pa otkaz, pa me je inspekcija rada vratila na posao, pošto su pogrešili u nekim aneksima ugovora. Vratili su me na drugo radno mesto sa duplo manjom platom. Ni to im nije bilo dovoljno i pre dva dana mi je stiglo da sam dobio otkaz. Zavetnica Milica mi je, ne znam po kom osnovu, poništila odluku i uručila otkaz, verovatno po naredbi iz vrha države”, rekao je 23. jula za N1 Goran Perišić.

Dodao je da je moguće da je jedan od razloga zbog kojih je dobio otkaz govor koji je održao na protestu 28. juna u Beogradu.

„Verovatno, jer sam u tom govoru nazvao predsednika kukavicom, jer ne sme da raspiše izbore. Verovatno je to jedan od razloga”, naveo je Perišić.

On je tokom govora na protestu pozvao okupljene da automobilima krenu ka Beogradu.

„Večerašnja akcija zavisi od vas”, poručio je Perišić.

Slučaj Gorana Perišića

Goran Perišić je do februara 2025. bio rukovodilac bagera u Kolubari, a onda je dobio otkaz, zbog podrške studentima.

Otkaz je dobio posle 35 godina rada u kopu Kolubara, zbog snimka objavljenog 1. januara 2025. godine, gde je sa radnog mesta, poželeo srećnu Novu godinu studentima i zaposlenima u EPS-u.

Jedna od najdirljivijih čestitki podrške od jutros stiže iz Kolubare. 👏👏👏 pic.twitter.com/4i49xiKfik — Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje) January 1, 2025

Najpre je u januaru dobio upozorenje pred otkaz, zbog nepoštovanja kodeksa ponašanja i radne discipline, a zatim mu je 25. februara uručen otkaz.

Posle takvog rešenja, Perišić je podneo tužbu inspekciji rada, te je sredinom aprila vraćen na posao, ali na drugo radno mesto.

„Posle otkaza dva meseca nisam radio i tužili smo Inspekciji rada i sudu. Inspekcija rada me je vratila 17. aprila na posao, međutim nije me vratila na moje radno mesto, što je po zakonu trebalo, nego iz proizvodnje u finansije, na radno mesto kojim se nikada nisam bavio, za koji je potrebna ekonomska škola koju ja nemam. Razlog je navodno bio taj što je moje radno mesto zauzeto, međutim iz razgovora sa kolegom (koji je na to mesto došao umesto mene) saznao sam da on već tri meseca tu radi kao bagerista, ali bez rešenja. Slagali su da je zauzeto. Inspekcija treba da izađe i ispita zbog čega radi toliko dugo bez rešenja na tom odgovornom radnom mestu“, rekao je Goran Perišić, radnik EPS-a ranije za N1.

Kako je tada izjavio, novo radno mesto, donelo mu je i dvostruko manja primanja.

Saga o njegovom radnom mestu time nije završena, pošto je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije potvrdilo otkaz Perišiću, tako što je poništilo ranije rešenje inspektora rada u njegovom slučaju.

Istovremeno je ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski odbila Perišićev zahtev za poništavanje odluke o otkazu.

Rešenje, koje je 10. juna 2025. potpisala ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, objavio je advokat Ivan Ninić na društvenoj mreži Iks (X).

Ministarka, koja je prodala veru za večeru, bez dana radnog staža, danas odlučuje o egzistenciji GORANA PERIŠIĆA, koji je pola svog života proveo na bageru u Kolubari i to tako što usvaja žalbu EPS-a, poništava rešenje inspektora rada i ponovo bez kore hleba ostavlja Gorana 👇 pic.twitter.com/n0znnxFKtM — Ivan Ninić (@INinic) July 22, 2025

Ministarstvo je time poništilo rešenje inspekcije i odbilo njegov zahtev za povratak na posao, uz obrazloženje da se ne može odložiti izvršenje pravosnažne odluke EPS-a o njegovom otkazu.

U rešenju se ističe da je ono konačno u upravnom postupku i da žalba nije dozvoljena, niti se može pokrenuti upravni spor na osnovu Zakona o radu.

Izvor: N1/FoNet/Vreme