Roditelji đaka koji pohađaju Osnovnu školu „Pavle Savić“ u Mirijevu ne staju. Nakon što su odbili da pošalju decu na nastavu kod novog SNS direktora, večeras organizuju veliki protest u svom naselju. Njima će se pridružiti roditelji i zaposleni Pete beogradske gimnazije, kao i roditelji Vazduhoplovne akademije, a očekuju podršku i od drugih škola u Beogradu, prenosi Nova.rs.

Najveća škola u Srbiji koja se nalazi na Mirijevu pozvala je sve koji se bune za prosvetu da dođu na protestni skup, koji će se održati u dvorištu škole „Pavle Savić“, odakle će krenuti i protestna šetnja.

Ruta šetnje je sledeća: ide se ka Ulici Koste Nađa, odatle se prolazi kroz Mihaila Bulgakova, potom se ide Rableovom, pa kroz Mirijevski Venac i Viteza Karađorđeve Zvezde. Odatle će se kolona vratiti kroz Koste Nađa do školskog dvorišta.

Nemanja Milošević, roditelj učenika Pete gimnazije kaže u razgovoru za Nova.rs da su se roditelji učenika Pete odazvali pozivu roditelja mirijevske škole kako bi im pružili podršku, ali i ukazali na nepravdu koja se događa i u Gimnaziji.

„Cilj protesta je da se svi mi roditelji povežemo i da zajedničkim snagama dođemo do nekih rezultata. Da zaustavimo ovaj teror koji se vrši nad školama u Srbiji. Svakodnevno čitamo o otpuštanju profesora jer su bili neposlušni. Pogledajte šta se desilo u našoj školi. V. d. direktorka ne samo što maltretira profesore, vređa nas i decu, nego je i promenila smene svima. Tome moramo da stanemo na kraj“, rekao je on.

Izvor: Nova.rs