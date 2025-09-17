Fudbal
Srbija – Albanija: Za ulaznice se čeka odluka FIFE
Ulaznica za utakmicu Srbija - Albanija koja bi trebalo da se igra u Leskovcu još nema, a kada i da li će ih biti, znaće se posle odluke FIFE, kažu u Fudbalskom savezu Srbije za „Vreme”
Veliki zajednički protest tri škole u Beogradu održava se danas (sreda, 17. septembar) od 19 časova u Mirijevu
Roditelji đaka koji pohađaju Osnovnu školu „Pavle Savić“ u Mirijevu ne staju. Nakon što su odbili da pošalju decu na nastavu kod novog SNS direktora, večeras organizuju veliki protest u svom naselju. Njima će se pridružiti roditelji i zaposleni Pete beogradske gimnazije, kao i roditelji Vazduhoplovne akademije, a očekuju podršku i od drugih škola u Beogradu, prenosi Nova.rs.
Najveća škola u Srbiji koja se nalazi na Mirijevu pozvala je sve koji se bune za prosvetu da dođu na protestni skup, koji će se održati u dvorištu škole „Pavle Savić“, odakle će krenuti i protestna šetnja.
Ruta šetnje je sledeća: ide se ka Ulici Koste Nađa, odatle se prolazi kroz Mihaila Bulgakova, potom se ide Rableovom, pa kroz Mirijevski Venac i Viteza Karađorđeve Zvezde. Odatle će se kolona vratiti kroz Koste Nađa do školskog dvorišta.
Nemanja Milošević, roditelj učenika Pete gimnazije kaže u razgovoru za Nova.rs da su se roditelji učenika Pete odazvali pozivu roditelja mirijevske škole kako bi im pružili podršku, ali i ukazali na nepravdu koja se događa i u Gimnaziji.
„Cilj protesta je da se svi mi roditelji povežemo i da zajedničkim snagama dođemo do nekih rezultata. Da zaustavimo ovaj teror koji se vrši nad školama u Srbiji. Svakodnevno čitamo o otpuštanju profesora jer su bili neposlušni. Pogledajte šta se desilo u našoj školi. V. d. direktorka ne samo što maltretira profesore, vređa nas i decu, nego je i promenila smene svima. Tome moramo da stanemo na kraj“, rekao je on.
Izvor: Nova.rs
Ulaznica za utakmicu Srbija - Albanija koja bi trebalo da se igra u Leskovcu još nema, a kada i da li će ih biti, znaće se posle odluke FIFE, kažu u Fudbalskom savezu Srbije za „Vreme”
Bogdan Jovičić, student FTN-a koji je stupio u štrajk glađu, ipak nije prebačen u zatvorsku bolnicu, kažu za „Vreme” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
Mesecima unazad osnovni zahtev svih protesta je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Studenti u blokadi su najavili da će na njima učestvovati sa sopstvenom listom. „Vreme“ u novom broju otkriva koji su kriterijumi za kandidate, te da li je izborna lista formirana
Srbija se našla na prvom mestu prema broju zabeleženih kršenja medijskih sloboda u Evropi, objavljeno je u izveštaju platforme Media Freedom Rapid Response (MFRR)
Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je da će godišnjica pada nadstrešnice 1. novembra biti iskorišćena za dovršavanje „srpskog Majdana". Studenti u blokadi najavljuju "najveći komemorativni" skup do sada
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slikaBes, pendreci i suzavac Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve