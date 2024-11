Tokom protesta u naselju Beograd na vodi došlo je do naguravanja i pokušaja napada nožem. „Huligani su došli da razbijaju proteste i u tu svrhu su spremni da iskoriste sve moguće mere, pa čak i da noževima napadaju demonstrante", kaže za Vreme“ aktivista grupe „Borba“ Petar Mladenović

U naselju Beograd na vodi, u 17:30 počela je protestna blokada koja će trajati sat i po, najavio je ranije aktivista inicijative Most ostaje Đorđe Miketić. Ovaj protest podržala je i grupa maldih aktivista „Borba” i preko svog Instagram profila ranije pozvala ljude da dođu i podrže protest „protiv nasilja nad Beogradom“. Poruka protesta je: „Most ostaje!“.

Foto: FoNet/Bojana Milovanović

Na protestu su se prema rečima očevidaca okupili „batinaši”, te je došlo do sukoba.

„Huligani su došli da razbijaju proteste i u tu svrhu su spremni da iskoriste sve moguće mere, pa čak i da noževima napadaju demonstrante. Video sam dva momka kako jure za Pavlom Cicvarićem i video sam da je jedan od njih imao nož. Kako su krenuli da mu se približavaju povukao sam tog sa nožem, a Pavle je uspeo da se povuče dok je taj momak nestao u grupi navijača“, kaže za „Vreme“ aktivista grupe „Borba“ Petar Mladenović.

Foto: FoNet/Bojana Milovanović

Pavle Cicvarić je odmah nakon pokušaja napada na svom Instagram profile objavio video i rekao: „Batinaši Srpske napredne stranke su upravo pokušali da unište protest ekipe koja brani Stari savski most. Poslali su njihove batinaše koji imaju i noževe i krenuli su noževima na građane. Vrlo je nasilno u ovom trenutku”.

View this post on Instagram A post shared by Pavle Cicvarić (@_pavle_6)

Jelena Radović iz inicijative Most ostaje rekla je za N1 da je do prvih incidenata došlo čim su izašli na raskrsnicu, „ali videli smo dok smo šetali do nje grupice ljudi sa kapuljačama, čim smo zaustavili saobraćaj počeli su da napadaju, nasumično birajući lica iz incicijative, vređajući ih i vičući“.

„Par puta su se zaletali kroz masu. To je uobičajena uniforma kontramitingaša – imaju crne ili hirurške maske, kapuljače, slično su odeveni, kreću se u grupama od pet-šest“, kazala je Radović.

Foto: FoNet/Bojana Milovanović

Sukob dve grupe

Da je do sukoba došlo između aktivista opozicije i aktivista vladajuće aprtije objavljeno je na instagram profilu 192_rs. U naguravanju dve grupe jedna je uzvikivala: „Đilase lopove“.

View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)

Pretnje Miketiću

Aktivista Đorđe Miketić iz inicijative „Most ostaje“ potvdrio je ranije u sredu za „Vreme” da je dobio „uznemiravajuće pretnje po bezbednost“.

Miketić je u sredu na društvenoj mrež Iks objavio da je u danima kada se vrši ogoljena represija režima nad građanima, kada imamo kidnapovanje studenata, politička hapšenja, policijsku torturu, organizovane bande batinaša koji tuku građane i studente, pa i snajperiste na Skupštini Srbije, dobio sotvorene pretnje po bezbednost njegove porodice i njega lično.

Dobio sam uznemiravajuće pretnje po bezbednost moje porodice i mene U danima kada se vrši ogoljena represija režima nad građanima, kada imamo kidnapovanje studenata, politička hapšenja, policijsku torturu, organizovane bande batinaša koji tuku građane i studente pa i snajperiste… — Djordje Miketic (@djordjemiketic) November 27, 2024

Iako, kaže, to nije prvi put, prinuđen je da sa tim pretnjama izađe javno.