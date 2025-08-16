Autoprevoznik Milomir Jaćimović priveden je u subotu, a razlozi za njegovo privođenje i dalje nisu poznati. Jaćimović je prethodno najavio da će voziti Novosađane na večerašnji protest u Valjevu

Autoprevoznik Milomir Jaćimović iz Đurđeva u subotu (16. avgust) je priveden, prenosi N1.

Kako navodi ovaj medij, još uvek se ne znaju razlozi za privođenje, ali je Jaćimović prethodno najavio da će voziti Novosađane na protest u Valjevu u subotu, 16. avgusta.

Ispred suda u NS saopšteno da je uhapšen i autoprevoznik Jaćimović. — МУРАЛ ЛЕВОМ РУКОМ (@IvanGunjic) August 16, 2025

Ko je Milomir Jaćimović?

Milomir Jaćimović je autoprevoznik iz Đurđeva, poznat javnosti po tome što je vozio studente na proteste, zbog čega mesecima trpi posledice.

On je prethodno uhapšen 2. jula, nakon što je pozvao građane da se okupe ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Potom je ponovo bio na meti nasilnika, koji su mu prvo izbušili gume na autobusima, a potom su mu i polomili šoferšajbnu na dan protesta u Beogradu, na koji je trebalo da vozi svoje građane. Takođe, stigle su mu brojne kazne.

Na skupu ispred prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja 1. jula on je pokušao da naudi sebi, nakon čega je ga je policija izvukla iz automobila.

Tada je i njegov maloletni sin priveden pod sumnjom za napad na službeno lice. Prema krivičnoj prijavi on, navodno, nije priveden zbog toga što je lepio plakate na prostorije Srpske napredne stranke, već zato što je prilikom tog čina odgurnuo policajca koji je pokušao da ga legitimiše.

Prevoznik Milomir Jaćimović je nakon privođenja ispred prostorija SNS u Novom Sadu, prebačen u psihijatrijsku bolnicu. On je 4. jula izašao iz bolnice i javio se u policijsku stanicu gde mu je određeno zadržavanje.

Izvori: N1/Vreme