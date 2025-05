Univerzitet je u saopštenju koje je objavljeno nakon razgovora studenata, dekana i rektora o očuvanju Univerziteta, naveo da studentske zahteve vidi kao priliku za obnovu poverenja u institucije i njhovo istinsko delovanje u interesu građana, jer kako je navedeno, visoko obrazovanje ne sme biti tačka na kojoj se lomi odgovornost drugih institucija.

Pomenuto je i da studenti nisu prouzrokovali aktuelnu krizu, ali da ju je moguće prevazići samo kroz razgovor i uzajamno razumevanje, kako bi se obezbedio opstanak Univerziteta.

Na Instagram nalogu Univerziteta u Beogradu, objavljen je i podsetnik da su na udaru i fakulteti i univerziteti u celini, pored finansijske i egzistencijalne ugroženosti nastavnika i saradnika.

Kontinuitet obrazovanja istaknut je kao javni interes, zbog čega je Univerzitet u Beogradu pozvao sve studente, nastavno osoblje i uprave fakulteta da zajednički učestvuju u obezbeđivanju uslova za završetak školske godine i upis nove generacije studenata, što predstavlja jedan od uslova formalnog i suštinskog opstanka Univerziteta.

Iz ugla profesora – koja je trenutna pozicija Univerziteta?

Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objasnila je za „Vreme“ u kakvoj se poziciji Univerzitet nalazi i šta njegov poziv studentima, profesorima i ostatku javnosti zapravo znači.

Foto: Marija Janković Biljana Stojković

„Iz moje perspektive univerzitetske profesorke koja bez ikakve zadrške podržava studente, reći ću da je to jedna diplomatska fraza, koja pokušava da pronađe mesto celog Univerziteta u ovoj celokupnoj stvari“, kaže ona.

„Univerzitet jeste ovde na velikom udaru režima Aleksandra Vučića, zapravo jedina institucija u ovom trenutku koja mu se aktivno opire, zahvaljujući naravno studentima i profesorima koji podržavaju studente“, objašnjava Stojković, dodajući da je ovaj studentski bunt apsolutno opravdan, jer je podigao energiju građana, onako kako je to trebalo da se desi još odavno.

„Naravno, Univerzitet se nalazi u teškoj poziciji – s jedne strane, naravno da postoji opasnost da će država da uradi sve što može i sada pritiska da Univerzitet izgubi svoju snagu, da postane nebitan, da ukine finansiranje Univerziteta zato što smo „neposlušni“, direktno na profesore, ali ne samo na njih nego i na celu instituciju Univerziteta“, kaže Stojković.

Kako navodi, saopštenje Univerziteta je pokušaj da se kupi vreme, kako bi se unutar njega našao način za izlazak iz situacije u kojoj se nalazi.

Pokušaj rušenja Univerziteta

Profesorka Stojković izjavila je da je spremna ići do kraja, bez ikakvog kompromisa, jer kako kaže, „taj kompromis sa ovim režimom nikada nije doneo ništa dobro“.

„Imam utisak da, što je moje duboko ubeđenje, da namera Aleksandra Vučića da uništi Univerzitet nije od pre šest meseci, već je od ranije, onaj predlog Zakona o visokom obrazovanju koji smo videli imao je za cilj uništavanje Univerziteta i pre studentskih pobuna i pada nadstrešnice“, podseća ona, dodajući da je njeno političko sagledavanje cele situacije i režima to da ako se sada poklekne, doći će do još gore situacije od trenutne.

Na čemu se trenutno radi?

„Sve zavisi od studenata, ovaj pokušaj režima odnosno Aleksandra Vučića da pritiskom na profesore napravi jaz između studenata i profesora, koji ne uspeva. Samim tim što atakuje na profesore, pokušava da našu podršku studentima obuzda, da napravi podele između studenata i profesora i obično između samih profesora, ali se mi za sada držimo zajedno“, objašnjava Stojković.

Shodno tome, ona je ukazala na činjenicu da ovakva izjava Rektorata govori o tome da Univerzitet još uvek podržava studente.

„Razgovori se odvijaju unutar Univerziteta, razgovori profesora sa studentima i među profesorima i među studentima. Oni su neprekidni“, kaže Stojković.

„Traži se neki način da se istraje u svemu ovome, u ovim zahtevima, u ovoj pobuni, a da to što manje košta pre svega studente. Ja iz pozicije profesorke ipak najviše brinem za studente, ali ukoliko oni odluče da su do kraja u ovome, ja ću ih apsolunto podržati, kao i, ja mislim, najveći deo profesora Univerziteta“, zaključila je profesorka Stojković.

Poziv na zaštitu jedine institucije koja funkcioniše

Biljana Đorđević, docentkinja na Fakultetu političkih nauka, objasnila je za „Vreme“ pod kolikim je zapravo pritiskom Univerzitet i kako ona tumači njegov poziv na dijalog.

Foto: Jakov Simović Biljana Đorđević

„Čitam taj poziv kao jedan vrlo urgentni apel na sve strane kojih se tiče očuvanje Univerziteta, koji je na najvećem udaru, i mislim da to nije dovoljno dramatično shvaćeno, sigurno ne od ostatka javnosti, i celokupne javnosti ali i ove da kažemo pobunjene javnosti“, objašnjava Đorđević.

Ona smatra da se ne razume pod kojim je zapravo pritiskom Univerzitet, i da se zbog toga trenutna situacija svodi na pitanje da li neki zaposleni primaju plate i koliko dugo mogu tako da izdrže, dok je „situacija mnogo ozbiljnija od toga“.

Đorđević dodaje i da jedan broj studenata ne razume koliki pritisak trpi Univerzitet i smatra da ne postoji dijalog između studenata, profesora i uprava, bar ne u onoj meri u kojoj je neophodno.

„Ja to razumem kao jedan poziv da se to dogodi i da se nađe najbolje rešenje kako da se Univerzitet zaštiti, što je na kraju krajeva i dužnost rektora i kolegijuma, da čuva instituciju. Mislim da bi to morala da bude dužnost i svih nas, zato što nažalost ušli smo u to da iz jedine institucije koja je radila, iskazujemo otpor zbog toga što druge institucije ne rade“, kaže Đorđević, dodajući da će sve biti izgubljeno ako bi se do cilja došlo uništavanjem jedine institucije koja radi.

„Ključni akter u tom nekom dijalogu su studenti u blokadi koji su do sada prosto imali nekakav stav i to je očekivano da su oni pokrenuli blokade i da će oni odlučivati o tome kad su njihovi zahtevi ispunjeni. Ovo sada nije je pitanje da li se štiti institucija i na kraju krajeva i njih štiti, jer autonomij aUniverziteta njih štit isto tako“, zaključila je Đorđević.