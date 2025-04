Blokade fakulteta

Pritisak vlasti na univerzitet: Veštičji jarac za profesore

Foto: N.S. / Vreme Ilustracija/Pravni fakultet

Do koje granice su vlasti spremne da idu kako bi zaustavile blokade fakulteta, pokazuju nedavni napadi i blaćenje univerzitetskih profesora? Sagovornici „Vremena” veruju da to neće zaustaviti pobunu i da je to očajni, necivilizacijski pokušaj vlasti da stvari vrati u predmoderno doba