I pored pritiska Amerika, Priština istrajava u nameri da Srpskoj listi i Srpskoj demokratiji ne dozvoli da učestvuje na lokalnim izborima 12. oktobra

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova potvrdila je u četvrtak kandidaturu za ukupno 33 politička subjekta, među kojima su se našle najveće partije na Kosovu i tri koje predstavljaju srpsku zajednicu, ali među njima nisu Srpska lista i Srpska demokratija.

Protiv Srpske liste bila su dva člana CIK-a iz redova Samoopredeljenja Aljbina Kurtija, koji su inicirali da se njena prijava ne prihvati, piše KoSSev.

Opzužbe za terorizam

Član CIK-a iz Samoopredeljenja Aljban Krasnići zatražio je da se glasa protiv sertifikacije Srpske liste, tvrdeći da postoje dokazi iz kosovskogb pravosudnog sistema koji navodno ukazuju na konkretne ljude koji su deo“ paralelnih struktura“ i za kojima je raspisana poternica, a neki su čak i u bekstvu.

„Postoje dokumenti i dokazi koje su donele kosovske bezbednosne institucije, a koji potvrđuju moguće činjenice o konkretnim osobama koje su deo paralelnih struktura koje su proglašene terorističkim organizacijama, osobama koje su u bekstvu i koje traže bezbednosni organi“, naveo je Krasnići.

Predstavnik Demokratskog saveza Kosova u CIK-u Sami Hamiti je povodom Krasnićijevih navoda rekao da je Savet za nacionalnu bezbednost nadležan za rešavanje tog pitanja i naglasio da nije CIK taj koji nekoga proglašava teroristom, već bezbednosne agencije su

Potvrda kandidature Srpske demokratije, a ta partija navela je da su pojedini članovi CIK-a pokušali da Srpsku demokratiju diskredituju pozivanjem na postupke protiv predsednika stranke Aleksandra Arsenijevića, uprkos tome što se „u samom obrazloženju odluke jasno priznaje da nije postojala nijedna pravna prepreka da se stranka verifikuje“.

Osim toga, istakla je Srpska demokratija, Kancelarija za potvrđivanje kandidatura dala pozitivnu preporuku je za tu partiju.

Podsetimo, pripadnici Kosovske policije su u junu na Arsenijevićevom imanju pronašli naoružanje i municiju, na šta je Arsenijević, koji je u tom trenutku bio u centralnoj Srbiji, rekao da mu je sve podmetnuto. Kosovski ministar unutrašnjih poslova, Dželjalj Svečlja tada je poručio da će Arsenijević „biti uhapšen čim kroči na Kosovo“, a Arsenijević je odgovorio da je spreman da se vrati ukoliko mu se garantuje pravično suđenje.

SAD s pažnjom prate situaciju

Prethodno je, takođe u četvrtak otpravnica poslova u američkoj ambasadi u Prištini Anu Pratipati poručila na sastanku sa Aljbinom Kurtijem da je veoma važno da Srbi na Kosovu budu uključeni u lokalne izbore 12. oktobra i upozorila ga da sa njegovim Samoopredeljenjem „ne pokušava da isključi neke stranke iz procesa glasanja“.

„Razgovarali smo o akcijama sa vršiocem dužnosti premijera, jer razumemo da vršilac dužnosti premijera i pokret Samoopredeljenje razmatraju isključivanje nekih političkih stranaka iz učešća na predstojećim lokalnim izborima“, rekla je Pratipati novinarima nakon sastanka.

Istakla je da svi građani treba da imaju punu priliku da biraju svoje izabrane predstavnike.

„Veoma je važno da kosovski Srbi budu uključeni u ovaj proces i zabrinuti smo zbog svakog pokušaja ograničavanja njihovog izbora. Jasno sam stavila do znanja ove tačke vršiocu dužnosti premijera i podvukla pažnju SAD na ovo pitanje“, rekla je Pratipati.