Studenti u blokadi u subotu 28. juna organizuju novi veliki protest u Beogradu i dok se polemiše da li će biti podjednako obiman kao skup 15. marta, režimski mediji pokrenuli su akciju zastrašivanja građana pred najavljeni skup.

Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor, izjavio je na TV „Pink“ kako „je čuo trač, da ima informaciju da se liberalna opozicija sprema“.

„(Imam informaciju) da su stigli snajperisti iz Ukrajine, iz Gruzije da, ako ne dođe do krvoprolića 28. ili 29. (juna), da oni malo to poguraju. Uzeće, jednostavno, pucaće po studentima. A vi onda ubedite bilo koga u ovoj zemlji da to nije uradio Aleksandar Vučić“, rekao je on.

Voditelji su ga pitali odakle mu te informacije, na šta on nije odgovorio, pričajući o tome da je „slušao liberalnu opoziciju kada malo popije“.

Izazivanje panike?

Najava da će snajperisti dovedeni iz inostranstva pucati po demonstrantima da bi za to okrivili režim Aleksandra Vučića je ozbiljna tvrdnja, a ako nije tačna, onda je Nikolić izvršio krivično delo, koje režim trenutno vrlo često i rado koristi protiv ljudi koji objavljuju nepoželjne informacije na društvenim mrežama, piše Nova.

Reč je o krivčnom delu Izazivanja panike i nereda. U stavu dva ovo krivčnog dela stoji: „Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina“.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao ni iz MUP-a Srbije, nije odgovoreno da li ih je Mladen Nikolić obavestio o svojim saznanjima, kao ni da li je saslušan u bilo kom svojstvu nakon izjava o snajperistima. Nije odgovoreno ni da li je uhapšen neki Ukrajinac, Gruzijac ili bilo koji drugi strani državljanin koji je pripremao teroristički napad za Vidovdan. Nije odgovoreno ni da li je Nikolić saslušan zbogo širenja lažnih vesti i izazivanja panike i nereda, piše Nova.

Pokret Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu

Pokret Kreni-Promeni podneo je krivičnu prijavu protiv političkog analitičara Mladena Nikolića koji se u programu televizije Pink pojavio sa skandaloznom tvrdnjom da će „ukrajinski snajperisti pucati na studente“, u cilju izazivanja krvoprolića na protestima, naveli su u saopštenju.

„Ovakva izjava ne predstavlja samo širenje panike i dezinformacija, već direktno ugrožava bezbednost građana i ima za cilj kriminalizaciju mladih ljudi koji mirno protestuju. Od nadležnih institucija zahtevamo hitnu reakciju i utvrđivanje odgovornosti”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Nova/FoNet