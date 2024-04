Srpski gradonačelnik za glavni grad Srbije! Srpstvo se brani u Beogradu! Gradski izbori su vrednosni izbori!

Ako hoćete da proterate Josipa Broza iz Beograda, sklonite pedere i lezbejke sa ulica, da odbranite Kosovo i borite se protiv ustaša i šiptara i njihovih domaćih saradnika i zapadnih nalogodavaca, glasajte 2. juna za to da se šef privremenog gradskog organa Aleksandar Šapić ponovo ustoliči kao gradonačelnik Beograda. Tako otprilike izgleda njegova dosadašnja kampanja.

U tom duhu ovogodišnji „Beogradski dani porodice“ neće kao prošlogodišnji trajati dva dana, već čitava dva meseca, taman da prebace preko ponovljenih beogradskih izbora. Imaće 18 tematskih celina, 10 velikih bina, biće ispunjeni brojnim kulturno-umetničkim programima, koncertima i bioskopskim projekcijama na otvorenom, pozorišnim predstavama, sportskim takmičenjima.

„Dani porodice“ će biti otvoreni u subotu i odvijaće se na potezu od Knez Mihailove do Kalemegdana „kao manifestacija od posebnog značaja za afirmaciju tradicionalnih vrednosti“, najavio je njen promoter.

„Porodica je nukleus društva, ali je, nažalost, danas ugrožena. Porodica su i narod, svi građani jedne dražave. Mi na funkcijama smo dužni da razvijamo bliske, prijateljske, neku vrstu porodičnih odnosa u društvu“, objasnio je presednik Privremenog ograna Grada Beograda.

Borac za vrednosti

A to je, kaže Šapić, od sudbonosnog značaja jer mi živimo u vreme kad se vodi „ključna borba – borba za vrednosti“, a u tom odsudnom odmeravanju snaga „političke strukture u delu Evrope i sveta žele da unište sve što je tradicionalno i što ima veze sa civilizacijom kakvu poznajemo“.

A on, Šapić Aleksandar, će Beograđane da odbrani od tog zla, i svi koji hoće da se odupru političkim strukturama koje žele da unište sve srpsko neka navale na manifesticije u sklopu Šapićevih meseci porodice.

Podsetio je da je prošlogodišnja takva manifstacija trajala samo dva dana, da je „mali deo javnosti“ bio protiv njenog održavanja tvrdeći da je to „kontraparada paradi homoseksualaca i biseksualaca“.

„Sad će takvi verovatno dobiti nervni slom jer su tada, zbog dva dana manifestacije, bili toliko nervozni“, naglasio je Šapić.

Pa je zamolio medije da održavanje ove manifestacije ne mešaju sa dnevno-političkim temama, jer „Beogradski dani porodice“ nisu nekakva „Šapićeva parada“ ili politička akcija neke stranke, već „nešto iza čega treba da stanu svi Beograđani i okupe se“.

Šapić kao Đinđić, u sopstvenim očima

Beogradske mesece porodice naslonio je na svoju najavu da će da ekshumira Tita i njegove ostatke pošalje onome ko ih hoće, a na mestu Kuće cveća da izgradi nekakav muzej za srpske junake.

Kao što se ranije Aleksandar Vučić rado upoređivao sa Đinđićem, tako se sada Šapić pozivao na Zorana Điđića koji je 1997. godine, kao tadašnji gradonačelnik Beograda, skinuo petokraku sa Starog dvora, a on, Šapić, će da nastavi Đinđićevim putem pa će da skloni Josipa Broza sa Dedinja.

„Isti taj Đinđić, na koga se danas najviše pozivaju neokomunisti, neoboljševici obmotani u plašt zelenih liberala, je uveo veronauku u škole posle 5. oktobra, Vlada posle njega je izjednačila partizanski i četnički pokret i zahvaljujući tome danas imamo restitucije gde se vraća imovina ljudima kojima je komunistički režim tu imovinu oduzeo“, napisao je Šapić na Instagramu.

Izdajnici i njihovi branitelji

A tu su, svuda oko nas, i svi ti silni izdajnici i oni koji ih brane i koje takođe treba raskrinkati.

„Niko iz opozicije nije rekao, čekajte ljudi, ako je to taj Proglas, ako su to njihovi stavovi, mi se od njih ograđujemo i ne želimo njihovu podršku. Mi sad dolazimo do jedne potpune ogoljenosti na našoj srpskoj političkoj sceni, a to je da imamo prilično jasnu, definisanu prodržavnu i prosrpsku politiku, a sa druge strane proustašku politiku koju reprezentuju Proglasovci Gruhonjić, Hegediš, Kesić, a koju ne da niko iz opozicije nije osudio, već počinju i da je brane“, glasi jedna od poltičkih misli Šapića.

Prema njegovim rečima, „Marinika Tepić ih otvoreno brani u medijima“, dok Miloš Jovanović ne sme da se ogradi od svega toga.

Lov na desnici sklone Beograđane

Sve u svemu, pitanje je šta će Aleksandru Vučiću pored ovakvog Šapića uopšte Vojvoda Šešelj i Milica Zavetnica.

Suština izbornih slogana predsednika Privremenog organa grada Beograda je da „Beogradu treba srpski gradonačelnik, srpska vlast“, jer da je „Beograd srpski grad i prestonica“, te da je potrebno stvoriti „širok front“ da bi se „odbranili nacionalni interesi“, mada je, kaže, „ultraliberalna“ Srbija u „ogromnoj manjini“.

S obzirom na stanje u kome se Beograd nakon decenije naprednjačke i višegodišnje Šapićeve vlasti nalazi, logično je da naprednjaci kampanju za izbore za Skupštinu grada prebacuju sa, za njih klimavog, terena komunalnih pitanja na „vrednosni izbor“.

Važnost koalicije NADA za „Srbiju protiv nasilja“

Ovo očito skretanje udesno liste „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“ znači da su profesionalni ispitivači pulsa grada koje je angažovao SNS procenili da su desnici skloni birači najveći neiskorišćeni rezervoar za predstojeće beogradske izbore i da bi oni, uz sigurne naprednjačke glasove, izborne migrante i druga mešetarenja, trebalo da im obezbede pobedu.

Građanska koalicija „Srbija protiv nasilja“ iz toga bi trebalo da izvuče zaključak koliko je za nju važno da se dobro profiliše patriotska koalicija NADA na čelu sa Milošem Jovanovićem, ne bi li zajedno mogli da namaknu većinu u gradskom parlamentu.

Pod uslovom, naravno, da sve opozicione snage izađu na izbore i da se niko ne ostavi ispod cenzusa. Pogubno bi bilo da jedan deo opozicije bojkotuje, a drugi izađe na ponovljene vanredne beogradske izbore 2. juna.