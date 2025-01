Poslednjih dana svog, drugog po redu, ambasadorskog mandata u Srbiji, Kristifer Hil obilazi sve redom – od patrijarha do premijera.

Posle susreta sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve patrijarhom Porfirijem, odlazeći američki ambasador sastao se u ponedeljak i sa premijerom Milošem Vučevićem i predsednicom Narodne Skupštine Anom Brnabić podvlačeći još jednom da pruža punu podršku predstavnicima vlasti Srpske napredne stranke.

Izborne krađe, rapidan pad osnovnih demokratskih vrednosti, nebrojene građanske proteste Hil je retko komentarisao, a kada je to činio, brižljivo je birao reči u korist aktuelne vlasti.

Odlazak iz Arene

Njegove poslednje dane na funkciji ambasadora,obeležio je incident u „Beogradskoj areni“: posle uvreda koje su mu uputili navijači Crvene zvezde napustio je brže-bolje objekat.

On je na poluvremenu utakmice 21. kola Evrolige između Crvene zvezde i Fenerbahčea otišao iz dvorane pošto je oko 50 pristalica crveno-belih došlo do lože iz koje je on pratio meč, prenosi agencija Beta.

Navijači su skandirali „Kosovo je Srbija“, vređali Hila pogrdnom pesmom i gestikulirali.

Ispred lože u kojoj je Hil sedeo navijači su postavili zastavu s natpisom „Kosovo je Srbija“.

Što bliže Americi, to dalje od Rusije

Docent na Fakultetu političkih nauka Stevan Nedeljković kaže da će mandat ambasadora Hila pamtiti po unapređenju srpsko-američkih odnosa, udaljavanje Srbije od Rusije, kao i nedostataku kritike aktuelne vlasti u Srbiji.

„Odnosi između SAD i Srbije jesu dosta poboljšani za vreme mandata Kristofera Hila. To se pre svega odrazilo na ekoomiju, a naročito u sektoru usluga. Bolji su i odnosi institucija dve države, pa tako Srbija sada ima diplomatu u Stejt departmentu, a potpisan je i Strateški dijalog sa Sjedinjenim državama u oblasti energetike”, objašnjava Nedeljković.

Pored toga, može se primetiti da je aktuelna vlast u Srbiji napravila značajan zaokret u spoljnoj politici, te smanjila nivo političkog koketiranja sa Rusijom i usmerila se ka Zapadu. Ograđivanje od Rusije, iako delom vuče korenje iz Rusko-ukrajinskog sukoba, donekle je i Hilova zasluga.

„Srbija se udaljila od Rusije u poslednjih par godina i mnogi misle da je to zbog rata u Ukrajini. Ipak, ovo je i posledica intenzivnog delovanja ambasadora Hila na tom polju”, navodi Nedeljković.

Manjak kritike prema srpskim vlastima definitivno se mogao videti u obraćanjima ovog ambasadora, iako takav pristup nije svojstven američkim diplomatama.

„Odsustvo kritike prema vlasti naročito je postalo vidljivo u drugom delu njegovog mandata. Ako mene pitate, razlog tome bio je čist pragmatizam”, zaključuje Nedeljković.

Srbija ide u dobrom pravcu

Ambasador SAD u Beogradu svoj mandat završava procenom da Srbija ide u dobrom pravcu, a da se odnosi dve zemlje kreću napred, što je kod dela opozicije naišlo na oštre reakcije.

„Osećam se ohrabreno, siguran sam da ću zbog ovoga dobiti poruke mržnje, ali mislim da Srbija ide u pravom smeru. Morate da se uporedite sa drugim zemljama da biste razumeli zašto verujem da idete u pravom smeru“, rekao je Hil.

Hil na udaru Đilasa

Kritike na Hilov račun najčešće su dolazile iz opozicionih redova, i to od predsednika Steanke slobode i pravde Dragana Đilasa koji mu je nedavno uputio otvoreno pismo.

On je u pismu ocenio da Hil zbog poslova američkih kompanija u Srbiji i izvoza municije u Ukrajinu „žmuri na ono što režim radi u Srbiji“.

„Već nedeljama oni koji su budućnost Srbije blokiraju svoje fakultete, iako ih vlast optužuje da su pod uticajem stranih obaveštajnih službi, iako ih BIA poziva na razgovore, iako im predsednik države preti da će njegovo obezbeđenje da ih pobaca za nekoliko sekundi, a na sve to Hil poruči da Srbija ide u dobrom pravu“, naveo je Đilas.

Đilas je poručio Hilu da ga niko ne mrzi, ali da je razočarao deo Srbije koji je verovao da će ambasadori i političari koji dolaze iz zemalja razvijene demokratije to isto želeti i za Srbiju.

„Kažete da ne znate gde ćete Vi i Vaša supruga Džuli, koja je, u ne zna se kom svojstvu, ponekad prisutvovala sastancima koje ste imali i iznosila hvalospeve na račun Aleksandra Vučića, živeti ove godine, ali će Vam Srbija biti u srcu. Neko zlonameran bi Vam poručio i u džepu, gospodine ambasadore”, završne su reči pisma.

Od Dragana Đilasa, Hilu je i u septembru prošle godin stiglo otvoreno pismo. Tada je Hil rekao da shuprotesti protiv rudarenja litijuma korak unazad na evropskom putu Srbije, a Đilas ga je optužio da je na “platnom spisku Aleksandra Vučića”.