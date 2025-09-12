Protesti protiv blokada

11.septembar 2025. K. S.

U srcu antiblokada: Šta je Centar za društvenu stabilnost

Centar za društvenu stabilnost, NVO koju vlast hvali na sva usta, prijavljuje antiblokaderske skupove širom Srbije. Kakve je to nevladina organizacija u kojoj su aktivni predstavnici vlasti, čije članove Vučić hvali kao „prave srpske rodoljube“