Sindikat Nezavisnost Elektroprivrede Srbije, ogranak u Termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu, doneo je u utorak odluku o stupanju u štrajk, solidarišući se sa zahtevima studenata, prenosi Nova ekonomija.

Sindikat zahteva ispunjenje svih studentskih zahteva, utvrđivanje odgovornosti za „katastrofalno stanje u elektroenergetskoj delatnosti i smenu generalnog direktora EPS-a, kompletnog Izvršnog i Nadzornog odbora EPS-a, Skupštine preduzeća, kao i ministarke rudarstva i energetike.

Odluku o stupanju u štrajk potpisao je glavni poverenik sindikata Nezavisnost ogranak TENT Dragoslav Ljubičić, koji je imenovan i za predsednika Štrajkačkog odbora.

Ljubičić za „Vreme” objašnjava da ovakva odluka sindikata proizilazi iz neadekvatnog odgovora države na studentske zahteve koji se već mesec dana vrte i dobro su poznati nadležnim institucijama.

„Na ovaj način je TENT želeo da uputi javnu podršku studentima koji vode ozbiljnu borbu protivi korupcije, a za bolju budućnost i državu”, kaže Ljubičić.

Vladavina korupcije u EPS-u

Kandže korupcije davno su ogrezle i u Elektroprivredi Srbije, u kojoj se zbog nestručnosti i bahatosti ne može proizvesti dovoljno električne energije, tvrdi Ljubičić.

„To ugrožava tržište električne energije u Srbiji. Jedina delatnost u kojoj je Srbija imala potpunu nezavisnost, sada je, zbog izdajničke politike ovog režima, dovedena u poziciju da nemamo ni elektroenergetsku nezavisnost”, tvrdi naš sagovornik.

Proizvodnja uglja u Srbiji je sa 100.000 tona pala na 60.000 tona, a kako kaže Ljubičić, ogroman novac se troši na uvoz električne energije. On ukazuje i na katastrofalno upravljanje akumulacijama hidroelektrana.

Podsetio je da niko do danas nije odgovarao za ogromnu štetu koja je nastala posle kolapsa i ispadanja blokova sa mreže u decembru 2021. godine kada je EPS-om upravljao Milorad Grčić.

Protestna okupljanja u najavi

Iz sindikata su najavili da će u narednom periodu organizovati i proteste ispred upravnih zgrada EPS-a.

Za to vreme među prosvetnim radnicima, koje su u jednom delu javnosti doživljavali kao vesnike generalnog štrajka, dolazi do podele na one koji žele u štrajk i one koji su ponudu Vlade o povećanju zarade oberučke prihvatili.

„Ne znam šta je dovelo do ovakve odluke, ali Želim da podsetim sve građane da uopšte ne moraju da budu članovi nekog sindikata da bi podržali štrajkački zahtev drugog sindikata”, zaključuje Ljubičić.

EPS: „Zloupotreba u političke svrhe“

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je u sredu (15. januara) da najava štrajka od poverenika sindikata Nezavisnost, ogranak termoelektrane „Nikola Tesla“ (TENT), predstavlja zloupotrebu EPS-a u političke svrhe.

„Da je po sredi želјa za političkim poenima i medijskom pažnjom nesporno se vidi iz razloga najavlјene obustave rade i zahteva poverenika da se ispune zahtevi određenog broja studenata u blokadi“, saopšteno je iz EPS-a.

Naglašeno je da poziv na obustavu rada predstavlјa i „pokušaj manipulacije javnošću stvaranjem neistinite slike da radnici EPS-a učestvuju u političkim dešavanjima u državi“.

„Politici nije mesto u kompaniji. Po zakonu, štrajk mogu organizovati zaposleni jedino u cilјu zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu rada. S obzirom na to da EPS obezbeđuje energetsku sigurnost i bezbednost Srbije totalna obustava rada je nezakonita“, navedeno je u saopštenju.