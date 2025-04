Studenti su odlučili da reaguju na pokušaje pojedinih fakulteta koji druguju sa vlastima i pokušavaju da suzbiju studentske proteste. Tako su na DIF-u u Novom Sadu i Akademiji strukovnih studija zapadne Srbije u Užicu počele totalne blokade ustanova.

Studenti DIF-a kažu da su na plenumu izglasali totalnu blokadu koja podrazumeva zabranu ulaska na fakultet nastavnicima i drugom osoblju. Na ovakav potez su se odlučili zbog, kako kažu, nelegitimnih odluka Nastavno-naučnog veća, koje je bez konsultacija sa studentima donelo odluku da počne onlajn nastava.

„Prema našim saznanjima, jako je mali odziv studenata za onlajn nastavu, baš zato mislimo da ima toliko saopštenja fakulteta u vezi sa onlajn nastavom, jer nisu zadovoljni odzivom. Mi smo uradili mejl anketu sa studentima našeg fakulteta, imamo preko 440 studenata koji su se izjasnili da će bojkotovati onlajn nastavu. A to nisu svi studenti, jer pojedini nisu imali validan mejl kada su upisivali fakultet“, rekao je jedan student o blokadi za 021.

Dodaju da je uslov da se blokada prekine – ispunjenje studentskih zahteva.

Ističu i da je od prošle nedelje potpuno prekinuta komunikacija sa dekanom i profesorima. Kažu da je dekan sam ukinuo tim za komunikaciju koji je bio sastavljen od profesora i studenata, a koji je lepo počeo da funkcioniše. Dodaju i da fakultet nema licencu za onlajn nastavu.

U sličnu blokadu su stupili i užički studenti. Oni su započeli 24-časovnu blokadu, čime će zabraniti svaki pokušaj ulaska u ovu visokoškolsku ustanovu. Uz njih su stali i studenti Pedagoškog fakulteta iako ovaj fakultet još uvek nije doneo odluku o početku nastave. Za Nova.rs kažu da je izbor novog ministra prosvete Dejan Vuk Stanković katastrofalna odluka, a za studente Pedagoškog fakulteta jedna vrsta srama.

„Nastavno i nenastavno osoblje neće moći da ulazi u prostorije akademije, mi od naših zahteva ne odustajemo. Pritisci ministarstva da se sa nastavom počne su intenzivirani, pa čak i ovo sa onlajn nastavom. Mi nismo prva ustanova koja sa tim ima problem. Imamo profesore koji nas još podržavaju, imamo i one koji su suzdržani, ali i one koji ne podržavaju blokade, čiji broj zbog tih pritisaka postepeno raste. Naš odgovor na to je samo jača borba a oni nas svojim postupcima sve više jačaju“, rekao je student „Strazburac“ Dušan Savić za Novu.rs.

