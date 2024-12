Inicijativa „Most ostaje“ započela je dvočasovnu blokadu kod kampa koji se nalazi u blizini bivše autobuske stanice od 17.30h.

Najavljeno je da će se skup odatle kretati do raskrsnice Vudro Vilsona i Nikolaja Kravcova, koja će biti blokirana na dva sata, od 17.30. do 19.30.

Na početku blokade došlo je do koškanja, jer su maskirani ljudi koji su takođe prisutni kao i prošle nedelje, počeli da vređaju okupljenje aktiviste. Poručili su im da se sklone sa tog mesta, a došlo je i do nasrtanja na okupljene.

Muškarci koji su nasrnuli na aktiviste nose kačkete, a oni u prvim redovima i maske na licu.

Policajaca ima samo u civilu, ali oni nisu reagovali.

Grupa muškaraca, među kojima i jedan sa maskom na licu, provocirali su, napali i vređali okupljene građane na blokadi kod Beograda na vodi. Maskirani nasilnik provocirao je, pretio i gurao rukom snimatelja N1. pic.twitter.com/dRPI9KmjdP — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 4, 2024

Određeni ljudi pokušavaju kolima da se probiju kroz masu, ali im građani to ne dozvoljavaju, prenosi Nova.rs.

Đorđe Miketić iz ove inicijative objavio je uputstva i savete za današnju blokadu.

„Nalazimo se u 17h kod kampa MOST OSTAJE (bivša autobuska stanica) i šetamo do raskrsnice Vudro Vilsona i Nikolaja Kravcova, koju ćemo blokirati sada na dva sata, od 17.30 – 19.30. Ovo je miran i dostojanstven protest – mi uvek na to i pozivamo“, naveo je on na mreži X.

Foto: FoNet / Marko Dragoslavić Aktivisti blokiraju raskrsnicu kod Beograda na vodi

Protest i blokada održani su u Beogradu na vodi i prošle nedelje. Građani su se okupili u velikom broju, tu su bili i pripadnici inicijative Most ostaje, narodni poslanici Borko Stefanović, Branko Miljuš, Marinika Tepić, policajci u civilu, ali i kontramitingaši i, kako su rekli neki od prisutnih, funkcioneri SNS.

Izvor: Nova.rs