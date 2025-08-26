Prelazna vlada bi legitimisala bi režim koji je izgubio poverenje naroda, objavio je Plenum beogradskog Filozofskog fakulteta

Plenum beogradskog Filozofskog fakulteta odbacio je ideju prelazne vlade kao rešenje devetomesečne krize, navodeći da bi to značilo njeno rešavanje iza leđa pobunjenog naroda, dogovorom aktera sebičnih interesa, dok se režim represijom obračunava sa građanima.

„Zahtev studenata za parlamentarnim izborima nastao je kao posledica nepostojanja političke volje vlasti da ispuni studentske zahteve. On počiva na uverenju da je neophodno vratiti suverenitet u ruke svih građana“, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.

Studenti su poručili da su podršku građana dobili zalaganjem za ideju da se samo demokratskim putem može obezbediti oslobođenje i nezavisno delovanje svih institucija.

Naveli su da je plenum još 7. aprila upozorio na „opasnost od ekspertske vlade“, koju vide kao „pokušaj pasivizovanja naroda i studentskog bunta“.

„Vreme je pokazalo da smo se sa pravom usprotivili ekspertskoj vladi. Svaki put kada narod pokaže opravdani bes, pojavi se način da se neutrališe u vidu prelazne vlade, koja će krizu rešiti mimo narodne volje i promene sistema. Jasnog smo stava – ceo sistem je truo i mora da se menja“, dodaje se u saopštenju.

Studenti smatraju da bi prelazna vlada, čiji je, kako su naveli, najglasniji zagovornik predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, bila „pokušaj obmane“, jer bi njene odluke zavisile od podrške vladajuće većine u parlamentu.

„Legitimisala bi režim koji je izgubio poverenje naroda. Njeno formiranje ne bi predstavljalo mehanizam za vraćanje demokratskog mandata narodu, već pokušaj pacifikacije. Stoga je rešenje krize samo jedno – raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora“, poručili su studenti.

Izvor: FoNet