Studenti i građani protestuju još od srede širom Srbije povodom napada pristalica Srpske napredne stranke na demonstrante u Vrbasu i Beloj Palanci 12. avgusta. Večeras su zakazani protesti u Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Kruševcu, Inđiji...

I za večeras građani i studenti zakazali su proteste u nekoliko gradova Srbije.

Za 17. avgust, novosadski zborovi pozvali su na protest „Smeće pada – narod vlada“ u 20 časova ispred Rektorata.

„Smeće koje je ostalo juče, večeras iznosimo do kraja. Oni misle da nas mogu uplašiti, ali svaki pritvor rađa novu slobodu, a svaki udar policije još jaču odlučnost! Mi smo narod i svuda smo. Njih je malo i sklanjaju se u mrak. Novi Sad večeras ponovo diše. Borba traje, sloboda se ne odlaže. Večeras čistimo ponovo. Cela nacija protiv ćacija“, napisali su na društvenoj mreži Instagram novosadski zborovi.

U Nišu su studenti pozvali na okupljanje u 21 čas na Crvenom pevcu uz poruku „Usled kriminalnih aktivnosti SNS-a sledi prinudno zatvaranje“.

U 20 časova održaće se protest i u Leskovcu na koje su pozvali studenti, učenici i zborovi.

U isto to vreme okupiće se Kruševljani na protestu na Trgu glumaca. „Naša dužnost nije da čekamo na bolja vremena, već da ih stvaramo. Budite deo promene“ piše u njivom pozivu.

I u Inđiji će biti protest u 20 sati na Trgu slobode. „Brutalnost pripadnika MUP-a Srbije sve je veća, ali ne i jednaka. Dok opremaju kriminalce i pomažu im da se sukobe sa golorukim građanima, oni istovremeno nasilnički prebijaju ljude dok ne izgube svest – ali ni tu ne staju! Večeras ponovo pokazujemo da nas ne mogu uplašiti! Pošaljimo im jasnu poruku –nećemo stati!“, objavio je na društvenoj mreži zbor Inđije.

