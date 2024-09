„Srpski narod u burnim vremenima i iskušenjima treba da pokaže mudrost i da se trudi da sačuva slogu, jedinstvo i mir”, rekao je u ponedeljak Patrijarh srpski Porfirije koji se ne izjašnjava o najnovijem ukidanju srpske državnosti na Kosovu i protestima širom Srbije protiv kopanja litijuma, a koji se do sada nije libio da javno podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića kad god mu je to zatrebalo

Poglavar Srpske pravoslavne crkve rekao je na akademiji povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Novom Sadu da srpski rod počiva na jedinstvu koje se nalazi u temeljima pravoslavne vere.

„Jedinstvo je naš ideal i nasušna potreba“, rekao je patrijarh.

Dodao je da zastava Srbije sabira u sebi nasleđe i budi u ljudima osećanje ponosa.

„Ona kao odlika našeg identiteta sabira u sebi naše celokupno nasleđe. Kao takva, ona predstavlja svojevrsnu tapiju srpskog naroda, gde god da živi, ali i njegovu ličnu kartu svuda u svetu i pred čitavim svetom“, kazao je patrijarh Porfirije.

Nema rešenja bez crkve

O gorućim temama koje muče srpski rod inače rečiti patrijarh se u poslednje vreme, međutim, ne izjašnjava. Ni o srpskom tlu koje pod nogama na Kosovu i Metohiji gubi pravoslavni živalj, ni o kopanju litijuma u dolini Jadar koje je na noge diglo veliki broj pravoslavnih vernika.

Predsednik Srpskog nacionalnog foruma iz Gračanice Momčilo Trajković istakao je povodom krize na Kosovu da se SPC nije odazvala na brojne upućene pozive, dodajući da nema razrešenja kosovskog pitanje bez crkve.

„Do sada smo dobijali negativne odgovore. Crkva ne treba da se meša u politiku, ali mora i može da utiče na ujedinjenje naroda“, poručio je.

Trajković je podvukao da ova izjava nije u cilju napada na Crkvu, već „vapaj“.

„O vlasti u Beogradu neću da pričam, ona nas je izdala. Crkva i intelektualna elita su te koje moraju da dignu glavu“, dodao je Trajković.

Dok je Vučić vodio drugačiju kosovosku politiku barikada, protesta, glasnih pretnji, podizanja borbene gotovosti i opšte diplomatske mobilizacije, ni patrijarh srpski Porforije se nije „sabirao u sebi“.

Ni reč o kopanju litijuma

Vrh Srpske pravoslavne crkve i njen poglavar patrijarh srpski Porfirije do sada se nije oglašavao ni po pitanju rudarenja litijuma u Srbiji.

Svoje stavove na na ovu temu izneli su samo Vladika Grigorije i Mitropolija autralijsko-novozelandska, odnosno njen mitrololit Siluan.

Udarile velike sile sveta na Srbiju

A uoči Vučićevog puta u Njujork gde gde se 23. maja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija raspravljalo o rezoluciji o Srebrenici Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovali su molebanu u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Vučić je poručio da je od patrijarha Porfirija zatražio blagoslov pred put i da ide u Njujork da se „bori za budućnost naše zemlje“, a patrijarh da podižemo glas protiv istorijskog revizionizma i rezolucije.

„Idem u Njujork da se borim svom snagom i srcem za budućnost naše zemlje“, rekao je predsednik Srbije, te da je pred put u Njujork zatražio blagoslov od patrijarha srpskog Porfirija i pomolio se Bogu u našoj svetinji – hramu Svetog Save u Beogradu.

Patrijarh je tom prilikom rekao da su se sabrali u hramu kako bi se pomolili pred Vučićev put u Njujork, gde u Ujedinjenim nacijama velike sile sveta nameravaju da donesu rezoluciju o „takozvanom“ genocidu u Srebrenici.

„Smatramo to neistinom i nepravdom u odnosu na srpski narod“, rekao je patrijarh.

Dodao je patrirah srpski da je srpski narod kroz svu svoju burnu istoriju dostojanstveno nosio svoj krst, i u Prvom svetskom ratu, i u Drugom svetskom ratu, kada je, u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koja je obuhvatala i Bosnu i Hercegovinu i protezala se sve do grada Zemuna, stradao kao malo koji narod sveta po broju žrtava i po načinu stradanja.

Uvaženi gospodine Predsedniče, Blaženjejši

U maju prošle godine patrijarh Porfirije se odazvao pozivu predsednika Srbije da svrati do Andrićevog venca i tim povodom rekao da on i arhijereji Srpske pravoslavne crkve osećaju Predsedništvo Republike Srbije kao svoju kuću i da podržavaju sve što se radi u toj instituciji za dobro naroda i Srbije.

Porfirije je besedio Aleksandru Vučiću dva dana pred novi protest opozicije koji je bio zakazan za 19. maj 2023. u Beogradu

„Za nas je radost što možemo da budemo zajedno sa vama u Predsedništvu Republike Srbije, koje osećamo zaista ne kao svoju kuću, nego osećamo da jeste naša kuća. Osećamo sa jedne strane potrebu da iskažemo da sve ono što se ovde čini za dobro našeg naroda gde god da on živi, za dobro Srbije, ima našu podršku“, besedio je tokom te svečane prilike patrijarh Porfirije.

„Gde god želimo dobro našem narodu to podrazumeva dobro i svima onima koji su sa njim“, naveo je patrijarh, čiji je govor za trpezom sa predsednikom Srbije u celini prosleđen medijima, a objavljen je i na sajtu SPC uz fotografije sa svečanog ručka.

Zahvaljivanje patrijarha predsedeniku

On ovo „u životu nije video“, nije sanjao da će ovako nešto doživeti i videti, ovakve pritiske, a bio je on svedok svakojakih pritisaka, a tek ova histerija, u kojoj niko nikoga neće ni da čuje, a kamoli da sasluša. Diplomatija više ni u čemu ne postoji, to je samo ko će brutalnije da prenese poruku, a u tim uslovima naše je, njihovo je, njegovo je da pokušamo da sačuvamo svoju zemlju i svoj narod, a leto će brzo proći i tek onda dolazi najteže vreme, od Drugog svetskog rata naovamo, rekao je Aleksandar Vučić u Predsedništvu Srbije posle sastanka sa patrijarhom Porfirjem i episkopima u maju 2022. godine.

Nakon apokaliptičkih predskazanja pozvao je Predsednik poglavara Srpske pravoslavne crkve da mu pomogne da svi ljudi razumeju težinu ove situacije, koliko je nama, njima, a tek njemu teško, da pomogne da svi ljudi razumeju poziciju Srbije, da svi budemo zajedno, da pokušamo da u ovim vremenima budemo „jedinstveni“. Obaveštavaće on Crkvu o svemu, o svim odlukama koje država bude donosila, a neće biti lako, to jest biće teško, tek da se još jednom napomene.

Patrijarh je na sve to poručio da se moli da što pre dođe mir svim ljudima sveta i da se jezik oružja što pre zaustavi. Zahvalio se Porfrije predsedniku Vučiću na „odgovornom ponašanju, koje poredazumeva princpijelan stav“ i na tome što čini sve što može da ova kriza za građane Srbije bude što je moguće blaža. „A bojimo se da može biti sve veća i veća“, rekao je i patrijarh.

Glasno o jadnicama

Patrijarh se najglasnije bavio pravima žena prošle godine, kada ih je nazivao jadnicama, bednicama i bedama. On je, nakon burne reakcije javnosti, objasnio kako nije govorio o svim ženama nego samo o jednoj – Brankici Janković, poverenici za zaštitu ravnopravnosti te da radi o „kampanji koju protiv crkve vode pojedini državni funkcioneri i tzv. antirežimski mediji“.

Apelovao je i da se „obustavi nasilje nad srpskim jezikom i ukinu odredbe zakona koje to nasilje nameću, naročito kroz protivustavni zakon koji nameće takozvani rodno osetljivi jezik iza koga se krije borba protiv braka i porodice“

