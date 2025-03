Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije izjavio u nedelju na liturgiji u hramu Svetog Save da nema čoveka koji nije za to da budu ispunjeni studentski zahtevi, ali da on nije taj koji može da kaže da li jesu ili nisu i istakao da bi voleo da se „naša deca vrate u učionice, u osnovne i srednje škole i na fakultete“, objavljeno je na sajtu SPC.

„Voleo bih da i to kažem, oslanjajući se na današnje Jevanđelje, da se naša deca vrate u učionice, u osnovne i srednje škole i na fakultete, i da upravo blokirajući sve ono što je greh, blokirajući zle pomisli, zle reči i zle postupke jednih u odnosu na druge, svi međusobno razgovaraju, i učeći se i učeći jedni druge da iznalaze najbolji put na kojem ima mesta za sve“, rekao je Porfirije.

Dodao je da se neretko se dovodilo u pitanje šta SPC misli o studentskim zahtevima.

„Mislim da nema čoveka koji nije za to da budu ispunjeni studentski zahtevi, ali ja nisam taj, a i verovatno je malo od nas sabranih ovde koji može da kaže da li jesu ili nisu. To treba da kažu kompententni, pozvani i plaćeni za to. Zato i tu treba da se blokira bezizlaz, da se blokira bespuće, da se blokira u nama isključivost, da se blokira egoizam, da se blokira samoljublje, da se blokira sve ono u nama što ne podrazumeva postojanje drugoga“, rekao je Porfirije.