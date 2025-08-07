Zbog radova u tunelima na deonici Pakovraće - Požega ponovo se menja režim saobraćaja, saopštili su Putevi Srbije

Novootvorena deonica autoputa Miloš Veliki, ponovo se delimično će biti zatvorena u tunelima, zbog novih radova.

U tunelima Laz i Munjino brdo, na deonici autoputa Miloš Veliki od Pakovraća do Požege, od večeras (7. avgust) pa do nedelje biće izvođeni kratkotrajni radovi, najavili su Putevi Srbije.

Od četvrtka u 20 časova do petka u pet ujutru radovi će se izvoditi u desnoj cevi tunela Laz, ka Požegi, a od subote od 20 sati do nedelje u pet ujutru u levoj cevi tunela Munjino brdo, ka Pakovraću.

Radovi će se prvo izvoditi u voznoj, a zatim u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati slobodnom saobraćajnom trakom, naveli su Putevi Srbije.

Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 2, Паковраће – Пожега, тунели Лаз и Муњино брдо pic.twitter.com/7ztMCrrUM4 — JP_Putevi_Srbije (@jpputevisrbije) August 6, 2025

Raniji radovi

Izmene saobraćaja na ovoj deonici već su uvođene sredinom i krajem jula.

Najpre su, kako je saopšteno, izvođeni kratkotrajni radovi u tunelu Laz, u smeru ka Čačku, pa se saobraćaj odvijao preticajnom trakom.

Zatim je bilo kratkotrajnih radova u levoj cevi tunela Laz i Munjino brdo.

Da li je tunel bezbedan?

Kako je „Vreme” ranije pisalo, Vlade Srbije 21. juna ove godine donela Uredbu kojom se suspenduje Pravilnik o bezbednosti tunela kako bi se omogućilo puštanje u rad ovog autoputa.

Studenti u blokadi Saobraćajnog fakulteta u Beogradu zatražili su pre otvaranja deonica autoputa od Pakovraće do Požege, duge 19,56 kilometara, od građana da ne koriste novootvoreni tunel, jer tvrde da nije bezbedan.

„Ne idite, ne vozite na deonici puta Pakovraća do Požege kroz novoizgrađeni tunel. Nije bezbedno. Ne želimo još žrtava zbog njihove bahatosti”, napisali su ranije studenti na platformi Iks.

Prilikom otvaranja deonice autoputa, kome je prisustvovala svita državnih funkcionera, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, on je kazao da je nova deonica potpuno bezbedna za korišćenje i da tokom prolaska kroz tunel Laz postoji 24-časovno dežurstvo za bezbednost i nadzor.

Dežurstvo lekara

Sredinom jula, stigla je i vest da će ispred jednog od dva tunela trebalo da počnu da dežuraju lekari.

Lekari i medicinske sestre Doma zdravlja u Čačku obavešteni su 17. jula da bi trebalo da počnu sa dežurstvima ispred tunela Munjino brdo na novoj deonici autoputa Pakovraće – Požega.

Izvor: Vreme / FoNet

