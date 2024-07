„Uaaa“, „Hajde, bre, završi“, „Da li ti je Vučić to crtao, hajde idi kući“ čulo se Letnjom pozornicom na otvaranju 31. izdanja Festivala evropskog filma Palić dok je govorio državni sekretar u Ministarstvu kulture Miomir Đorđević.

Ovi uzvici počeli su kada je Đorđević počeo da govori o rekordnim ulaganjima Ministarstva kulture u ovaj festival. Naročito kad je pomenuo da su ogromna ulaganja u domaću kinematografiju krenula dok je sadašnji predsednik Srbije „Aleksandar Vučić bio premijer“.

„Ne samo što je ova manifestacija filma na Paliću nosilac prestižne nagrade EFFE za jedan od najuzbudljivijih umetničkih festivala u Evropi, već i zbog činjenice da afirmiše kulturu našeg podneblja i privrženost naše zemlje razvoju filmske umetnosti, i podiže ugled Srbije u međunarodnim okvirima, Ministarstvo kulture kontinuirano godinama unazad pruža podršku festivalu. Tome u prilog govori činjenica da je Ministarstvo kulture samo u periodu 2021. do 2024. opredilo 52 miliona dinara Festivalu evropskog filma Palić“, naveo je Đorđević u svom govoru.

Uz zvižduke Đorđević se zahvalio: „Hvala, hvala, dobri ste domaćini”.

Problemi sa finansiranjem

Samo nekoliko dana pre održavanja festivala razmišljalo se o otkazivanju ovog izdanja zato što Ministarstvo kulture tada nije objavilo rezultate konkursa za sufinansiranje.

Izvršni producent Festivala Ilija Tatić je tada naveo da je ovom festival Ministarstvo kulture do sada bilo najveći pokrovitelj.

„Kod nas postoji još jedan problem – a to je da je svest o značaju ulaganja privrednog sektora u kulturu jako niska. A jedan umetnički festival, kakav je Palić, ne bi trebalo da se oslanja samo na konkurse države“, objasnio je tada Tatić.

Uzvici i za Maju Gojković

Nakon Đorđevića, na festivalu publici se obratila i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković. Dok je izlazila na scenu publika je nastavila da uzvikuje „Ua“, „Evo i Maje, samo nam je još ona falila“.

Njen govor dalje je protekao mirno, a Gojković je rekla: „Festival evropskog filma Palić je mesto na kome se susreću savremena evropska kinematografija i tradicija autorskog i umetničkog filma. Iz godine u godinu dobija na kvalitetu i ugledu i iznova dokazuje zašto je jedan od zvanično najuzbudljivijih umetničkih festivala u Evropi“.

Dodela nagrada

Na otvaranju dodeljene su i nagrade i to, Reginalna Lifka reditelju Ademiru Kenoviću, nagradu i laureatu nagrade „Aleksandar Lifka” u kategoriji inostranih stvaralaca, direktoru fotografije Fedonu Papamihaelu i nagradu „Aleksandar Lifka” u kategoriji domaćih stvaralaca glumici Anici Dobroj.

Anica Dobra je tom prilikom rekla: „Razmišljajući o tome kako je došlo do toga da ja večeras uopšte stojim na ovom mestu, i delim sa vama ove važne trenutke za mene, pomislila sam da to ipak nije samo zbog filmova koje i ja i vi volimo. Mislim da je i zbog onoga što se dešava pre, onoga što stoji ispred, a i svega onoga što stoji iza jednog filma. A to su te neke nevidljive, tanane, jako fine niti, koje mi glumci mislima prenosimo do vas. A vi ih, na svu sreću, prepoznajete0.”

Po završetku svečane ceremonije, glavni takmičarski program otvoren je projekcijom filma “Sva lica dobrote” reditelja Jorgosa Lantimosa. Počela je projekcija, deo publike, a među njima i Miomir Đorđević i Maja Gojković su ustali i otišli sa Letnje pozornice Palić.

Dalji program

Glavni takmičarski program nastavlja se u nedelju 21. jula na Letnjoj pozornici Palić, projekcijama filmova „Svetlost bledi” Fedona Papamihaela, ovogodišnjeg laureata nagrade „Aleksandar Lifka”u kategoriji inostranih stvaralaca (21h), i „Čovek magnet” Gusta Van Der Bergea (23h).

Takmičarski program Paralele i sudari biće otvoren istog dana u Bioskopu Abazija na Paliću, projekcijama filmova „Svetla” Beate Parkanove (18h) i „Zauvek – zauvek” Ane Burjačkove (20h).

U nedelju 21. jula počinju projekcije i u selekcijama Mladi duh Evrope, Galicija u fokusu, Novi mađarski film, Eco Dox, Novi evropski dokumentarni film, uz specijalne projekcije u okviru selekcije „Na ekranu – otkrijte Evropu kroz film i fudbal”.

Filmski program festivala održava se na četiri festivalske lokacije: Bioskop Abazija (Palić), Bioskop Eurocinema (Subotica), Art Bioskop Aleksandar Lifka (Subotica), i Letnja pozornica na Paliću.

U pratećem programu festivala, u 16:30 u Bioskopu Abazija, biće otvorena izložba „Sedam karikatura za sedmu umetnost”, Galerije savremene karikature Milenko Kosanović.