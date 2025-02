Marija Zec je ponovo na birou posle sedam godina rada u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Iako je očekivala da će posle 12. februara, kada joj je stari ugovor isticao, dobiti novi, dan ranije dobila je raskid ugovora.

„Pozvali su me iz pravne službe i rekli da mogu da potpišem raskid ugovora. Niko mi se nije obratio, ni direktor ni pomoćnik. Bila sam blago šokirana. Mislim da je razlog otkaza to što sam podržala studentske proteste i što je očev traktor bio na blokadi Autokomande, što su svi znali. Mislim da je to bila kap koja je prelila čašu”, govori ona za „Vreme”.

„Vreme” je uputilo pitanja Ministarstvu poljoprivrede u vezi sa otkazom Mariji Zec, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog teksta.

Kako Zec dodaje, u obrazloženju je navedeno da je odluka donesena zbog smanjenja obima posla. Međutim, ubrzo je saznala da je petoro ljudi nekoliko dana kasnije došlo kao ispomoć za posao koji je ona obavljala.

„Ta nepravda me boli. Kako ste mogli meni da date otkaz, a onda posle nedelju dana da dovedete petoro ljudi na ispomoć? Krivo mi je što sam sedam godina giljala za posao koji sam volela i na kraju ostala bez posla na pravdi Boga. Možemo mi da budemo na različim stranama, da različito razmišljamo, ali ta nepravda da meni raskinete ugovor zbog smanjenog obima posla, a onda zaposlite nove ljude, to je prelilo čašu”, govori ona za „Vreme”.

Dodaje da je načelnika pitala zbog čega je dobila otkaz, da li je to zbog njenog rada, ali je odgovor bio negativan i, kako joj je rečeno, za njen rad ne može niko ništa loše da kaže.

„Pitala sam tada i da li je zbog traktora i podrške protestima, ali mi je rekao da ne možemo o politici da pričamo na poslu. Pitala sam zašto ne može kada su svi politički opredeljeni i kada je većina išla u Jagodinu na skup (vlasti), nas nekoliko je ostalo tog dana na poslu. Svi vodeći su otišli, a da ne pričam za radnike”, kaže Zec za „Vreme”.

I nju su nekoliko puta zvali da ide na stranačke skupove, ali je odbijala.

„Bila sam striktna u tome da me ne pitaju nikada i da neću otići nikada ni na jedan takav skup. Nikada me nemojte pitati, nikada neću ukaljati obraz, čast, nigde neću ići. Mene tamo nije dovela stranka, mene stranka nije unapredila, niti mi dala bilo kakav ugovor, ništa zbog čega bih ja trebalo da učinim, kako oni to kažu”, navodi Zec.

Otkaz zbog traktora?

Marija i njena porodica podržavaju studentske proteste. Ona nije išla ni na jedan skup, jer nije želela da bude viđena i da joj neko zameri zbog toga, ali njen otac je poljoprivrednik koji je izvezao traktor na Autokomandu tokom blokade ove saobraćajnice. Kaže da smatra da je to glavni razlog njenom raskidu ugovora,

„Meni niko nije rekao da ne smem da podržavam, niti su me pitali zašto podržavam, zašto je moj otac bio tamo, niko nije prstom uperio, ali kada se raskine ugovor, očekivala sam da će mi možda neko nešto reći. Ali, nije”, objašnjava ona.

Marija je učiteljica, ali ne radi u struci. Kaže da nije objavljivala na društvenim mrežama ništa u vezi sa protestima, osim fotografije njene braće na traktoru, ali da je jednom prilikom postavila objavu u kojoj je navedeno pitanje zašto su direktori škola često i članovi Srpske napredne stranke.

„Možda je i to neko video i da je to doprinelo odluci o otkazu. Ipak, mislim da je glavni razlog otkazu očev traktor”, kaže ona.