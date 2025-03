Predstavnici vlasti osuđuju napad na gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića i to vide kao obojenu revoluciju, opozicionari ističu da je skup SNS morao da bude otkazan i da su niški naprednjaci namerno izloženi kao „glineni golubovi“

Jutro posle burne i napete večeri i noći 21. marta u Nišu, park ispred Oficirskog doma u Nišu je čist i miran, ali reakcije vlasti i opozicije se ne smiruju.

Dok predstavnici vlasti osuđuju napad na gradonačelnika Niša i to vide kao obojenu revoluciju, nervozu „đilasovaca“ i njihov pokušaj da na vlast dođu nasiljem, opozicionari ističu da je skup Srpske napredne stranke (SNS) morao da bude otkazan i da su niški naprednjaci namerno izloženi kao „glineni golubovi“, pišu Južne vesti.

Jaja za gradonačelnika

Nakon što je skup naprednjaka u Oficirskom domu u Nišu raspušten, jer su čelnici SNS-a odustali od dolaska zbog bezbedonosnih razloga, a zbor građana na lokaciji pored onemogućen jer su jake snage policije ogradile ovaj prostor, situacija na ulicama je postala napeta.

Gađali su jajima i jurili naprednjake nezadovoljni građani, policija je širila i pomerala kordone, a osvanuo je i snimak na kojem se vidi kako gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića neko zasipa jajima i poliva vodom.

Prvi se oglasio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je u hotelu „Nais“ i na javio da „uskoro dolazi u Niš i da će „razjuriti sve batinaše koji misle da mogu da prave red u Srbiji onako kako oni hoće“. Video se i slikao sa Pavlovićem, koji je na slikama delovao smireno i nepovređeno.

Saopštenje je poslao i Pavlović koji je rekao da je Niš bio i da će ostati bezbedan i pozvao sve građane Niša na mir i jedinstvo.

Zatim se oglasila i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić koja je rekla da su nasilje u Nišu počinile osobe koje podržavaju proteste studenata u blokadi i opozicionih stranaka, a osude nasilja usledile su i od ministarke privrede u tehničkom mandatu Adrijane Mesarović i drugih članova SNS.

Za sve njih, krivci su najviše opozicionari, dok je Vučič naveo da najgoru nišku trojku zla „čine Milić, dekan, žena od Banane Jovanović i Stanković“.

Vlast je trebalo da otkaže skup

Narodni poslanik NPS-a Đorđe Stanković odgovorio je putem društvenih mreža Vučiću da nadležni treba da rade poštujući zakon, a ne želje predsednika Srbije.

„Bes koji se video na ulicama je posledica 16. žrtve i najmanje što je vlast mogla da uradi jeste da otkaže stranački skup. Neki su umesto toga pokazivali srednji prst građanima i nastavili sa provokacijama. Nastavak ovog stanja ne vodi pomirenju u društvu, već samo još većoj podeli. Nije dobro da emocije vode državu i društvo, već razum i interesi za dobrobit svih građana. Žalosno je što smo počeli da se ponosimo stvarima koje očigledno nisu za ponos, ali su postale jedini način da se iskaže nezadovoljstvo“, rekao je Stanković.

Oglasio se i Dragan Milić, šef odborničke grupe koja nosi njegovo ime, osuđujući napad na gradonačelnika uz apel svima da prekinu sa fizičkim nasiljem.

„Baklje, topovski udari, suzavac, fizički napadi na političke neistomišljenike najviše će koristi doneti upravo stranci na vlasti. Ako na nasilje uzvratimo nasiljem onda smo isti. Ovo nije naš Niš. Mržnja, bes i agresija nikada dobro doneli nisu“, napisao je Milić na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Traži da policija hitno utvrdi, identifikuje i obavesti javnost „ko su vinovnici ovog sramnog incidenta“, ali i ističe da GG “Dr Dragan Milić“ i Pokret za decentralizaciju Srbije (PODES) nisu ni podržali, ni učestvovali u organizaciji skupa plašeći sa da će doći do nereda.

„Borićemo se do poslednjeg daha da ova nakaradna vlast ode sa vlasti. Ali ne nasiljem. Već na izborima. Olovkom. Opština Medijana je dokaz da je to moguće. Ako ne sačuvamo mi sami naš grad i sve Nišlije (pa i one sa kojima se ne slažemo) ko će?“, poručio je Milić.

Niš svesno gurnut u sukobe

Za opozicionu odbornicu Tamaru Milenković Kerković Niš je svesno gurnut u sukobe, dok je niški SNS namerno izložen kao „glineni golub“.

„Da je jučerašnja ‘redovna stranačka aktivnost SNS-a sa najvišim funkcionerima’ zakazana u Nišu, predstavljala skup ogromnog rizika, vlast je morala da zna svih prethodnih dana ovih dana. Očito je da je održavanje skupa po svaku cenu bila namerna i umišljajna provokacija Nišlija. Razumna i odgovorna vlast bi reagovala tako što bi otkazala skup i zaštitila građane od sukoba. Glavna ‘trojka’ naravno nije došla. Nije došao ni onaj ko je odlučio da se skup ipak ne otkaže. ‘Glineni golubovi’ onoga ko je odlučio da se skup, uprkos svemu, održi bili su niški članovi i funkcioneri SNS-a, bili su niški policajci i bile su Nišlije koje su protestovale“, ističe Milenković Kerković.

Ona poziva studente i Nišlije da se ne napušta miran otpor „jer je on najveća pretnja režimu“.

„Protesti moraju da se nastave i da nastave da budu mirni jer će sve drugo biti upotrebljeno za represiju prema studentima. Studenti i prosvetni radnici su i do sada bili najveće žrtve režima tokom poslednja četiri meseca. Ne smemo dozvoliti ono što režim i Nenadležni predsednik žele – eskalaciju nasilja“, poručuje ona.

Zahteva i da privedeni studenti moraju da imaju pravedan, zakoniti i transparentan, a ne naručen postupak. Podsetimo, sinoć su privedena tri studenta, a kako saopštavaju studenti u blokadi Univerziteta u Nišu, još se ne znaju razlozi za njihovo hapšenje.

Izvor: Južne vesti