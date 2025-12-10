Iako je sto puta „pobedio“ izmišljenu obojenu revoluciju, Aleksandar Vučić još ne sme na izbore. I tako je ušao u tamni vilajet

Pre više od sedam meseci studenti su tražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i time je predsednik Srbije Aleksandar Vučić konačno postao nadležan za jedan protestni zahtev.

Međutim, od tada se predstavnici režima upinju da objasne zašto nije pravi trenutak za to, istovremeno tvrdeći da bi sigurno pobedili. Vučić s vremena na vreme pomene izbore, najavljujući ih za prolećne mesece ili za decembar 2026.

Zašto mu se ne žuri sa tim? O tome „Vreme“ piše u novom broju koji je na kioscima u četvrtak (11.decembar).

Vreme ne radi za režim

Prema rečima Dejana Bursaća sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Vučić bi mogao da raspiše izbore naredne godine i sam svestan da državom teško upravlja.

Ne samo zbog protesta, koji su fizički pomalo zamrli, nego jer se zapatila kultura otpora, sve je više ekonomskih nedaća, a tu je i spoljni pritisak da se kriza reši institucionalno – izborima.

„Tu je i procena SNS da će u narednoj godini želja građana da se bore opasti“, kaže Bursać. Ali dodaje da sva istraživanja pokazuju suprotno – ni vreme ni raspoloženje ne rade za režim.

Prvo Ekspo…

Dojam o maglovitosti Vučićevih najava deli i Dušan Spasojević, profesor na Fakultetu političkih nauka: „Niko ne zna kada će biti izbori, utisak mi je da to ne zna ni Aleksandar Vučić.“

Spasojević smatra da je Vučićeva taktika da što više odloži izbore, nadajući se da vlast može da izazove što više podela u studentskom i opozicionom bloku.

„Čak i ako se ništa od toga ne desi, Vučić je o dalje na vlasti i sprovodi svoj program, počev od Ekspa pa do svega drugog.“

