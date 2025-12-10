Cene goriva
Zatvaranje benzinskih pumpi: Meštani pograničnih područja ne haju
Dok se čeka kada će i da li NIS-ove pumpe nastaviti da rade u 51 mestu, meštani pograničnih mesta za to ne haju - ionako preko granice kupuju znatno jeftinije gorivo
Iako je sto puta „pobedio“ izmišljenu obojenu revoluciju, Aleksandar Vučić još ne sme na izbore. I tako je ušao u tamni vilajet
Pre više od sedam meseci studenti su tražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i time je predsednik Srbije Aleksandar Vučić konačno postao nadležan za jedan protestni zahtev.
Međutim, od tada se predstavnici režima upinju da objasne zašto nije pravi trenutak za to, istovremeno tvrdeći da bi sigurno pobedili. Vučić s vremena na vreme pomene izbore, najavljujući ih za prolećne mesece ili za decembar 2026.
Zašto mu se ne žuri sa tim? O tome „Vreme“ piše u novom broju koji je na kioscima u četvrtak (11.decembar).
Vreme ne radi za režim
Prema rečima Dejana Bursaća sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Vučić bi mogao da raspiše izbore naredne godine i sam svestan da državom teško upravlja.
Ne samo zbog protesta, koji su fizički pomalo zamrli, nego jer se zapatila kultura otpora, sve je više ekonomskih nedaća, a tu je i spoljni pritisak da se kriza reši institucionalno – izborima.
„Tu je i procena SNS da će u narednoj godini želja građana da se bore opasti“, kaže Bursać. Ali dodaje da sva istraživanja pokazuju suprotno – ni vreme ni raspoloženje ne rade za režim.
Prvo Ekspo…
Dojam o maglovitosti Vučićevih najava deli i Dušan Spasojević, profesor na Fakultetu političkih nauka: „Niko ne zna kada će biti izbori, utisak mi je da to ne zna ni Aleksandar Vučić.“
Spasojević smatra da je Vučićeva taktika da što više odloži izbore, nadajući se da vlast može da izazove što više podela u studentskom i opozicionom bloku.
„Čak i ako se ništa od toga ne desi, Vučić je o dalje na vlasti i sprovodi svoj program, počev od Ekspa pa do svega drugog.“
Ceo članak Jelene Jorgačević čitajte u novom broju „Vremena“ od četvrtka (11. decembar). Ili, još bolje, pretplatite se odmah.
Dok Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom znatno zaostaje za Albanijom i Crnom Gorom, Aleksandar Vučić pred svoj put za Brisel predlaže da svi zajedno uđu u EU. Vidimo se tamo, poručuje mu Milojko Spajić
Studenti Pravnog fakulteta protestom „365 dana traženja pravde“ obeležili godišnjicu početka blokade na tom fakultetu
Službena beleška tužiteljke Prvog osnovnog javnog tužilaštva otkriva da joj je 5. novembra onemogućeno da izvrši uviđaj na prostoru Ćacilenda, iako je postojala prijava o teškom krivičnom delu. Dokument baca novo svetlo na postupanje policije tokom protesta
Korisnici Orion telekoma ponovo su izgubili N1. Da li je ovo trajno isključenje i ima li veze sa time što je pretplatnike ove firme preuzela firma koju treba da kupi Telekom - pre samo nedelju dana
