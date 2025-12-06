Mitrovčani pešice stigli u Šid na skup povodom Oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, a u Nišu obeležena godišnjica od blokade Filozofskog fakulteta

Oko 20 mladih Mitrovčana krenulo je u subotu 6. decembra u sedam ujutro na više od 35 kilometara dug put do Šida. Kako su objasnili, rešili su da na dan godišnjice oslobađanja Šida u Drugom svetskom ratu dođu i ponovo oslobode taj grad.

Duž rute su im se pridružili stanovnici raznih mesta kroz koja su prošli, a u Kuzminu su dobili i podršku poljoprivrednika koji su se traktorima pridružili koloni.

U Šidu je organizovan protest „Odbranimo Šid“. U Karađorđevoj ulici u centru Šida, postavljeno je posluženje za šetače i za okupljene na protestu.

Niš

Studenti Niša pozvali su građane na skup kojim obeležavaju godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta. Tada im podršku pružila tadašnja dekanica Natalija Jovanović i 171 profesor.

“Filozofski fakultet je započeo celu akciju blokiranja u Nišu. Nakon godinu dana možemo da vidimo da su blokade dale rezultat, ali vidimo da je Filozofski postao trn u čizmi naš vlasti i zato imamo cepanje fakulteta kao odmazdu”, kazao je student istorije Stefan Tomić na tom skupu.

Protest u Nišu je završen uz „ko ne skače, taj je Ćaci“. Studenti su pozvali na skup podrške ispred Palate Pravde u ponedeljak, kada počinje suđenje za devetoro studenta.