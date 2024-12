Profesor Fakulteta organizacionih nauka i član predsedništva Stranke slobode i pravde Vladimir Obradović izjavio je za „Vreme“ da su blokade fakulteta u Srbiji znak da su mladi ljudi željni promena, kao i da je na blokadi FON-a u Beogradu bilo prisutno oko 500 studenata.

„Za vreme blokade FON-a nisam bio u zemlji, ali podržavam pobunjene studente i poslao sam im pismo podrške koje je pročitano na tom skupu. Kada je počela blokada, tog dana je na protestu bilo oko 500 studenata, koji su ujedineni oko svoje ideje. Amfiteatar je bio krcat, a stajali su studenti i sa strane. To sam čuo od kolega, a i video na društvenim mrežama“, kaže Obradović.

Podsetimo, 6. decembra je saopšteno da su se studenti Fakulteta borganizacionih nauka (FON) pridružili univerzitetskim blokadama u znak solidarnosti sa žrtvama pada nadstrešnice i pretučenim kolegama sa Fakulteta dramskih umetnosti.

Studenti tog fakulteta su naglasili da se zalažu za Srbiju „u kojoj postoji odgovornost, gde studenti i građani mogu slobodno da izražavaju svoje mišljenje bez straha za ličnu bezbednost, i gde institucije ne štite počinioce krivičnih dela“.

Kako navodi Obradović, u pitanju je samoorganizovana grupa studenata koja se odlučila na ovakav vid protesta.

Iako je utisak da studenti FON-a nisu u velikoj meri uzimali učešće na studentskim protestima prethodnih nekoliko godina, sagovornik „Vremena“ ukazuje da su predstavnici studenata sa ove visokoobrazovne ustanove ipak učestvovali u nekim od protesta, navodeći da su neki od njih i kampovali na uglu Nemanjine i Ulice kneza Miloša u decembru prošle godine.

„Protesti u kojima su oni učestvovali su prošli ‘ispod radara’. To je bilo vreme u kojem je Marinika Tepić štrajkovala glađu, a studenti su kampovali kod Vlade Srbije. Od tada su počeli da se uključuju u građanske proteste, a sada se pokazalo da se veliki broj njih pobunio. To je za mene jako prijatno iznenađenje“, kaže Obradović.

Studentski parlament FON-a se još nije oglasio povodom blokade ovog fakulteta. Za ponedeljak (9. decembar) zakazana je vanredna sednica Nastavno-naučnog veća na kojoj je samo jedna tačka dnevnog reda, a to je – blokada fakulteta.

„Profesori stali uz studente u manjem broju“

Govoreći o profesorskoj podršci studentima, Obradović ocenjuje da su oni stali uz studente, ali u manjem broju.

„Studenti su i objavili koji su to naučni radnici koji su ih podržali, i to je jako pozitivno. Ali, ako uzmemo da na fakultetu ima između 140 i 150 zaposlenih u nastavi, tridesetak ljudi koji su ih podržali nije procentualno veliki broj“, predočava Obradović.

Prema njegovim rečima, masovna blokada fakulteta širom Srbije pokazuje da je društvo spremno za promene, kao i da je promene trebalo da se dese pre godinu dana.

„Da se to desilo tada, ne bismo upali u ovu krizu. Desilo se sve na šta smo upozoravali. Jasno je da ova vlast ne haje za državu. Pogledajte samo izjeve predsednika. Ako predsednik tako govori o studentima, čemu se on nada i šta su njegovi motivi? To je Vlast kojoj narod i država ne valjaju, i oni su tu praktično zbog svojih interesa. Sa nadstrešnicama koje padaju, figurativno u bukvalno, čemu oni mogu da se nadaju“, pita se Obradović.

Govoreći o blokadama, Vučić je tvrdio da na fakultetima imao po troje-četvoro studenata u blokadi kao i da su neki mladi ljudi uzeli novac od opozicije i iz inostranstva da bi ga rušili.

„Nisam se sklonio, tu sam“

Iako se Obradović od kandidature za gradonačelnika Beograda u decembru slabo pojavljuje u medijima, demantuje da se povukao.

„Tu sam, nigde nisam otišao, nigde se nisam sklonio. Imam posao profesora i moram to da radim, ali sam prisutan u političkim zbivanjima. Tu sam, kao član Predsedništva Stranke slobode i pravde, i davao sm izjave za medije, pre nedelju ili dve. Međutim, kada dođemo na vlast, neko mora da preuzme i upravljanje, tako da samu prethodnom periodu bio u kontaktu sa predstavnicima raznih međunarodnih kompanija, uglavnom po svetu. Razmenjivao sam iskustva i gledao šta se trenutno dešava, jer smo mi kao zemlja jako zaostali u tehnološkom smislu“, napominje Obradović.

Ističe da je jedan od glavnih zaostataka naše zemlje u saobraćaju i infrastrukturi i ocenjuje da mi kasnimo za svetom decenijama. Poručuje da odmah po promeni vlasti ova država uz pomoć stručnjaka mora da krene napred.