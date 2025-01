Uprava Pravnog fakulteta u Novom Sadu uputila je zahtev da se januarski ispitni rok održi u prostorijama zgrade suda u Sutjeskoj 3, objavio je portal 021.rs.

Kako piše u dopisu prodekana za nastavu ovog fakulteta, koji je upućen Nastavno-naučnom veću, predlog je da se uputi molba Ministarstvu prosvete i predsednicima Osnovnog, Višeg, Apelacionog i Privrednog suda u Novom Sadu, koji se svi nalaze u istoj zgradi.

Pravni fakultet, dodaje se, sa ovim institucijama ima potpisane protokole o saradnji.

„Predlažemo da se ustupe prostorije suda (raspoložive sudnice) za izvođenje ispita, ne remeteći redovan rad suda, van radnog vremena, radnim danim u periodu od 16 do 20 časova i subotom od 8 do 17 časova, u periodu od 16. do 31. januara. U prilogu ovom predlogu ističemo i činjenicu da se dugi niz godina praktična nastava realizuje u ovim sudovima, a što je i predviđeno u silabusima akreditovanih studijskih programa, kao i da se najveći broj predmeta iz akreditovanih studijskih programa našeg Fakulteta polaže i na pravosudnom ispitu“, navodi se u dopisu.

Ističu da će se prilikom održavanja ispita van sedišta Fakulteta, a radi stvaranja bezbednosnih uslova, „imajući u vidu izuzetne, odnosno vanredne okolnosti“, javnost će biti obezbeđena u skladu sa Pravilnikom o izvođenju nastave i ocenjivanju studenata.

Izvor: 021.rs