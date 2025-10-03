Dok Skupština grada Novog Sada danas razmatra više od 60 tačaka dnevnog reda, zborovi građana su se okupili ispred zgrade tražeći raspisivanje izbora za mesne zajednice, koji su mesecima odlagani

Skupština grada Novog Sada zaseda danas, a zborovi građana su najavili protestno okupljanje ispred zgrade gde će biti održana sednica.

Sednica Skupštine grada počinje u 10 časova, a okupljanje građana najavljeno je za 9:30 sati.

Zborovi su podsetili da izbori za mesne zajednice u Novom Sadu još nisu raspisani, iako je to osnovni mehanizam da građani odlučuju o svom naselju i svakodnevnim potrebama.

„Vlast mesecima odlaže te izbore i time uskraćuje građanima pravo na učešće u donošenju odluka“, poručili su zborovi u pozivu na protest.

Kako navode, dok građani budu ispred zgrade Skupštine grada, „odbornici skupštinske većine nenadležnih biće unutra na sednici, bežeći od odgovornosti i od svojih sugrađana“.

Na dnevnom redu sednice je više od 60 tačaka, među kojima su odluke o više izmena planskih regulacija, izmene programa poslovanja javnih preduzeća i izveštaji o realizaciji aktivnosti za prvih šest meseci ove godine, te predlozi o imenovanju direktora javnih ustanova i preduzeća. Odbornici bi trebalo da odluče i o davanju na korišćenje prostorija u vlasništvu grada mesnim zajednicama, prelasku nekretnina iz vlasništva grada u pokrajinsko vlasništvo i obrnuto.

Gradski odbornici će odlučivati i o 17 predloga o izmenama planske regulacije, među kojima je kompleks bivše Agrarije, te regulacije lokaliteta u Adicama, Veterniku, na Čeneju, Telepu, Limanu, kao i jedne zgrade u kampusu.

Nova javna garaža planirana je na prostoru Rotkvarije, odnosno na prostoru parkovske površine na uglu Bulevara kralja Petra I i Kisačke ulice. Pred gradskim odbornicima će se naći i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora za višeporodično stanovnje i parkovske površine „Rotkvarija“ (lokalitet javne garaže).

Novosadska opozicija saopštila je da je podnela predlog da se dnevni red dopuni odlukom o deblokadi izbora za savete mesnih zajednica.

Izvor: FoNet