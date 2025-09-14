Šetnjom kroz grad, građani na protestu „Slobodo tu smo“ u Novom Sadu otišli su do kampusa univerziteta kako bi se sreli sa studentima. „Mi kampus nećemo dati. Biramo istinu a ne strah“, poručili su studenti

Dok su se u nedelju oko 18 časova na Trgu slobode u Novom Sadu okupljali građani na zakazani protest, na nebu se pojavila duga.

Na protest „Slobodo tu smo“ pozvali su zborovi Novog Sada sa ciljem da osnažimo slobodarski duh grada koji je konstantno na udaru režimske represije.

„Dobro došla, slobodo. Vi niste samo saborci koji mesecima koračaju rame uz rame, vi ste sloboda. Pokazujete da sloboda nije reč, već zavet i budućnost. Sloboda dolazi sa nama i svakim našim korakom. Svaki vaš korak ostaje zapisan u istoriji. Što je sloboda bliža, to je represija jača. To znači da nam je sloboda sve bliža. Zato smo se i okupili – da poručimo da smo tu i da ostajemo, hrabro i dostojanstveno do slobode. Tu smo i kada posle noći nasilja misle da će nas zastrašiti. Tu smo i biće nas još više, to znaju i zato se i boje da dođu u Novi Sad“, rekla je prisutnima predstavnica zborova Novo Sada.

U koloni se krenulo ka Banovini, a zatim do Kampusa. Na šetalici koja je išla na čelu kolone pisalo je „Studenti imaju jedan hitan zahtev: raspiši izbore“.

U Kampusu građane su dočekali studenti. „Mi kampus nećemo dati. Biramo istinu a ne strah“, poručili su studenti.

Pre početka protesta desio se manji incident kada je jedan mladić priveden u maricu. Po rečima očevidaca on je stajao kod Gradske kuće gde se ispod lukova sklonio od kiše. Policajci su mu rekli da se skloni, a on je rekao da neće, nakon čega su ga odmah priveli, strpali u maricu i odvezli u pritvor.