Novi protest zbog toga što se šestoro novosadskih aktivista dva meseca nalazi u pritvoru održava se ispred suda kod Spensa u Novom Sadu. U noći između srede i četvrtka studenti su blokirali i sud u Nišu dok ih Policijska brigada nije rasetrala. Iz solidarnosti sa političkim zatvorenicima beogradski studenti održavaju protest ispred Palate pravde.

Da li bi opozicija trebalo da podrži blokade sudova i ako šta bi opozicione političke partije morale da urade, zavisi od toga koga pitate. Jedinstvenog stava, po običaju, nema.

Novaković: Apsolutno podržati građanske proteste

Potrpredsednik Narodnog pokreta Srbije Borislav Novaković kaže za „Vreme” da bi opozicija „apsolutno“ trebalo da podrži blokadu suda u Novom Sadu i borbu građana da se na slobodu puste pritvoreni akitivisti.

On lično učestvuje u protestu i smatra da su se „čitava novosadska opozicija, uz studente i nestranačke ličnosti, ukupan demokratski potencijal Novog Sada, svi koji opoziciono misle i deluju, i koji žele promene u državi, okupili ispred suda“.

On je pozvao „sve koji su protiv režima Aleksandra Vučića i koji žele da žive u civilizovanoj i uljuđenoj državi da se pridruže protestima“.

Komentarišući produžetak pritvora aktivistima, Novaković ocenjuje da je reč o „egzemplarnom kažnjavanju“.

„Oni se kažnjavanju za primer. Režim je sračunato i namerno surov u pokušaju da uputi poruku svima koji kritički misle, osećaju i deluju – da ih čeka sudbina šest aktivista. Smisao pritvaranja aktivista i optužbi na njihov račun je da odvrate svakog ko kritički misli i da stvore bojazan kod svih koji žele da se uključe u svojevrsnu građansku pobunu protiv režima“, smatra Novaković.

„Može se desiti da se borimo za goli fizički opstanak“

Kaže da se ljudi nisu okupili ispred suda da bi branili ljudska prava, „jer su ona već dobrano pogažena“, već da bi zaštitili dostojanstvo svih pritvorenih aktivista, ali i svih ostalih na koje režima atakuje.

„Ako ne sačuvamo dostojanstvo tako što ćemo se boriti i opirati, naredna faza je da nas fizički ugrožavaju. Iz faze odbrane dostojanstva možemo da dođemo u fazu kada ćemo se boriti za goli fizički opstanak, nasrtaće na nas“, kaže Novaković.

Napominje da se to već videlo u Novom Sadu prilikom intervencije ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, kada su policajci prvi put brutalno upotrebili pendreke protiv studenata.

„Nema nikakve sumnje da će u vremenu koje dolazi biti potpuno suspendovan pravni sistem. Aleksandar Vučić će se obračunavati sa opozicijom mimo svih zakona i uzusa, a represija će biti pojačana, jer je to što se desilo ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje bio pilot-program“, kaže Novaković.

Smatra da bi na pojačavanje represije građani trebalo da reaguju kao i do sada.

„Kada su primenjene tako drastične mere u obračunu sa studentima i građanima, već sutradan smo imali tri puta više ljudi pred tim fakultetom. Režimska brutalnost je samo proizvela inat, učvrstila ih u uverenju i dodatno ih motivisala da izađu u još većem broju na ulicu. S druge strane režim će posegnuti za golom silom jer je to poslednje što im je ostalo“, zaključuje Novaković.

Gajić: Besmislene optužbe

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić kaže za „Vreme“ da bi sud privedene trebalo da pusti na slobodu jer je onome za šta su okrivljeni ukazan preveliki značaj.

Ako uzmemo u obzir snimljeni razgovor, ta optužba je besmislena zato što ta grupa nije u stanju da zauzme ni omanju prodavnicu, a ne da sruše ustavni poredak. Ta priča nije mogla da proizvede nikakav neželejni efekat po državu, pa tome nije trebalo davati takav značaj i nije trebalo da se protiv njih vodi krivični postupak

Gajić ističe da „ako se studenti i građani bore da prorade institucije, onda ne mogu da blokiraju sud“.

„Građani ne mogu tom vrstom pritiska da nateraju sud da donosi odluke, jer ako sud tako bude počeo da donosi odluke otići ćemo u anarhiju. Javnost treba da vrši pritisak da u tom slučaju nema nikakvog krivičnog dela, i da to nema takav značaj da bi moglo da se tretira kao napad na ustavni poredak“.

„Neostvarive fantazije“

Gajić ocenjuje da se iz razgovora pritvorenih vidi da je to grupa „mladih ljudi koji imaju neostvarive fantazije“.

„Da je to bila grupa oficira vojske, policije ili službe bezbednosti, to bi bilo opasno za državu, jer oni svoje pretnje mogu i da ostvare, a ovo je besmislena stvar. Tužilaštvo je pogrešilo što protiv njih uopšte vodi postupak, a postoji procedura kojom njima može da bude ukinut pritvor i mislim da će se to tako i završiti“, kaže Gajić.

Ističe da bi postupak trebalo „pravno obesmisliti“ i pita šta bi građani radili čak i kada bi ih policija pustila da uđu u sud.

„Šta bi onda uradili? Uhvatili sudiju i na silu ga naterali da donese odluku? Ja ih ne bih ni zaustavljao da uđu u sud. Šta i kada uđu? Da zapale pisarnicu?“, zaključuje Gajić.

Ponoš: U zatvoru bi trebalo da budu Bujošević i Stefanović

Predsednik partije Srbija Centar Zdravko Ponoš ocenio je da su pritvoreni aktivisti politički zatvorenici,da se na njih vrši pritisak ne bi li neko popustio, pa da se tako stvori pravni ambijenta da se procesuiraju.

„Oni su na privatnom sastanku maštali o tome kako upasti na RTS, a u stvari bi u zatvoru trebalo da budu onai koji na na RTS-u rade to što rade, a to su (Dragan) Bujošević i (Nenad Lj.) Stefanović“, rekao je Ponoš za N1.