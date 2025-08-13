Predsednik Srpske napredne stranke

13.avgust 2025. A. I.

Vučević: „Ne dirajte nas, branićemo se kao jedan!“

Formalni predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da će naprednjaci kao jedan hrabro braniti svoje prostorije i da se pred nasilnicima više nikada neće povlačiti. Nasilnici su građani koji mirno protestuju