Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj i sebi i drugim licima pribavila milione
Više javno tužilaštvo (VJT) u Nišu saopštilo je danas da je podiglo optužnicu protiv bivše gradonačelnice tog grada Dragane Sotirovski zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj, prenosi FoNet.
Ona se sumnjiči da je pribavila sebi imovinsku korist od više od 112 miliona dinara, a drugim licima i preduzećima u ukupnom iznosu od više od 137 miliona dinara.
Optužnica je podignuta i protiv D.N, D.N, S.M. i Z.S. zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju, navelo je VJT u saopštenju na svom sajtu.
Okrivljenoj D.S. stavlja se na teret da je od 16. marta 2022. do 9. jula 2024. godine, iskorišćavanjem i prekoračivanjem službenog položaja, pribavila imovinsku korist sebi u iznosu od 112.129.468 dinara.
Takođe, okrivljenoj se stavlja na teret da je D.N. pribavila imovinsku korist u iznosu do 46.505.078 dinara, privrednom društvu „Sim puk gradnja“ u iznosu od 63.471.131 dinara, S.M. u iznosu od 28.032.363 dinara, dok je Gradu Nišu pričinila štetu u ukupnom iznosu od 250.138.049 dinara, navedeno je u saopštenju.
Preduzetničkoj radnji „Vodomonteri“ i privrednom društvu „Sim puk gradnja“, kako je navedeno, pribavila je korist u vidu angažovanja na izvođenju radova na teritoriji Grada Niša, u čemu su joj, stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, sa umišljajem pomogli D.N, D.N, Z.S. i S.M.
Tužilaštvu je predloženo da se D.S. produži pritvor, uz obrazloženje da su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Izvor: FoNet
