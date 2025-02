Ukoliko Ministarstvo pravde ustupi parcelu, Grad Niš planira izgradnju prihvatilišta za napuštene pse uz zidine Kazneno-popravnog zavoda, gde bi se kroz rad sa životinjama omogućila i socijalizacija osuđenika. Procene nadležnih su da u Nišu ima više od 3000 pasa na ulicama, a Grad godišnje izdvaja oko 135 miliona dinara za odštete zbog ujeda.

Većnik i predsedavajući Radne grupe koja se bavi ovom temom Svetozar Aleksov ističe da je rešenje u obaveznoj registraciji i popisu vlasničkih pasa, dok udruženja za zaštitu životinja smatraju da azil nije rešenje. U sklopu prihvatilišta planiran je i zoološki vrt, ali sa domaćim životinjama, kako ne bi „imitirali Jagodinu“, pišu Južne vesti.

Da bi se problem napuštenih pasa u Nišu rešio Aleksov smatra da je potrebno da se ispune dva uslova – da građani ne izbacuju pse na ulicu i udomljavanje neželjenih pasa.

Umesto donacije – udomite psa

Smatra da bi time problem bio rešen za nekoliko meseci i savetuje građane da bi umesto donacija za napuštene pse, bolje rešenje bilo udomljavanje.

„Prvi zadatak je popis i registracija svih vlasnisničkih pasa, vakcinisanje od besnila, čišćenje od parazita i molba građanima da sterilišu životinje. Humanije je sterilisati životinje, nego izbaciti ih na ulicu. Ako to uspemo da objasnimo građanima, mi smo rešili problem. Građani koji su željni da pomognu, bolje je da udome životinju, nego da daju donaciju od 1000 dinara kao pomoć za tu životinju. Poželjna je finansijska pomoć, ali je poželjnije da pruže životinji dom, stabilnost, sigurnost, hranu, vodu i zdravsvenu zaštitu“, navodi Aleksov.

On ističe da za Grad Niš napušteni psi predstavljaju finansijski problem, jer se godišnje za ujede pasa iz budžeta izdvaja više od 135 miliona dinara, dok na ulicama ima između 1500 i 3000 pasa, prema nekim procenama ima ih i više.

Zbog toga su od decembra prošle godine nadležni iz JKP Mediane počeli da kažnjavaju vlasnika pasa koji ih ostave na ulici.

„Od decembra 2024. godine do sada kažnjeno je 24 vlasnika i njima su naplaćeni iznosi u zavisnosti koliko je pas boravio u prihvatilištu. Što duže pas boravi to će računi biti veći. Kazne su se kretale od 12.000 do 90.000 dinara. Za razliku od prethodnih godina vlasnici pasa su se vratili po svoje ljubimce, jer nisu želeli da im stižu veći računi. Na ovaj način pokazujemo građanima da moraju da vode računa o svojim ljubimcima i zato je važna registracija svih vlasničkih pasa“, kaže Miroslav Đorđević iz JKP Mediana.

Novo prihvatilište

Još jedno rešenje koje Grad Niš preko Radne grupe za problem napuštenih pasa predlaže jeste izgradnja novog, savremenog prihvatilišta.

Aleksov kaže da su pre 10 dana dobili potvrdan odgovor od Ministarstva pravde da su saglasni da parcela od četiri ara kod Kazneno-popravnog doma prenese na Grad Niš.

Cilj je, kažu, izgradnja savremenog prihvatilište za napuštene pse, u kome bi se kroz rad sa životinjama bila omogućena socijalizacija osuđenih lica.

„To je informacija koja je 40 odsto posla, sa Uprava za imovinu priprema materijal Republičkoj direkciju za imovinu, ukoliko daju zeleno svetlo, nakon formalne sednice Vlade i potpisivanja ugovora, parcela bi bila preneta Gradu. Naše želje su da se napravi savremeno prihvatilište sa drugim pratećim sadržajima kao što je mini zoo vrt da deca mogu da vide šta je koza, šta je krava, pernata živina različitih sorti. Ne tigrovi i lavovi da imitiramo Jagodinu“, kaže Aleksov.

Vlasnici moraju da znaju svoje obaveze

Nina Krstić iz Udruženja Pit bila je među onim članovima Radne grupe koja se nije složila da izgradnja novog prihvatilišta rešava problem.

„Mi smo protiv izgradnje azila jer smatramo da izgradnja i smeštaj pasa ne bi rešio problematiku napuštenih pasa, jer i da sve napuštene pse sklonimo u prihvatilišta, to ne bi trajno rešilo problem jer svakodnevno imamo prihvat novih pasa. Udruženja svakodnevno zbrinjavaju povređene i napuštene pse. Takođe udomi se i veliki broj pasa, ali to je zapravo mali broj, jer građani uvek više žele da kupe kućne ljubimce, koliko god da propagiramo udomljavanje“, kaže Krstić.

Navodi da problem može rešeti poštovanje i primenjivanje postojećih zakona i propisa, gde bi svaki vlasnik morao znati koja su njegova prava, ali i obaveze.

S obzirom da je većina članova Radne grupe na drugom sastanku saznala da je Grad Niš već krenuo sa inicijativom novog prihvatilišta i da se čeka odluka Vlade, upitali su koja je svrha radne grupe, ako su sve ključne odluke unapred donesene.

Kazne za napuštanje pasa

U Srbiji trenutno ima 126 registrovanih prihvatilišta za pse, dok se tačan broj ilegalnih ne zna.

Kontrolu prostora, opreme, vođenja evidencije i očuvanju dobrobiti kod životinja u registrovanom prihvatilištu kontroliše veterinarski inspektor.

Lokalna samouprava je dužna da izgradi azile za pse, ali i pojedinci mogu samostalno da otvore prihvatilišta.

Prema Zakonu o dobrobiti životinja fizičko lice koje napusti, odnosno odbaci životinju, kazniće se novčanom kaznom u vrednosti od 5.000 do 50.000, dok je kazna za pravna lica od 100.000 do milion dinara.

Izvor: Južne vesti