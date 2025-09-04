Novica Antić i Branko Momčilović, koji su uoči Vidovdanskog protesta uhapšeni zbog navodnog rušenja ustavnog poretka, biće pušteni na slobodu, saopštio je njihov advokat Ivan Antić. Opozicionaru iz Kraljeva Ivanu Matoviću određen je kućni pritvor

Novica Antić i Branko Momčilović Majkan izlaze na slobodu, nakon što je veće Apelacionog suda usvojilo žalbe njihovih advokata, objavio je na društvenoj mreži Iks njihov advokat Ivan Ninić.

Dodao je da je Ivanu Matoviću određen kućni pritvor.

IVAN MATOVIĆ

BRANISLAV MOMČILOVIĆ

Uhapšeni uoči Vidovdanskog protesta

Šest osoba je uoči Vidovdanskog protesta uhapšeno na više lokacija širom Srbije.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je 25. jula optužnicu protiv šestorice okrivljenih zbog postojanja sumnje da su od 21. do 25. juna 2025. godine pripremali nasilnu promenu vlasti u Republici Srbiji, a protiv dvojice od njih i zbog neovlašćenog držanja i nošenja vatrenog oružja i municije.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Ivan Matović, Novica Antić, Branko Momčilović, Aleksandar I, Vidan Koljajić i Srđan Gajović terete se za krivično delo „pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije“ iz člana 320. u vezi krivičnog dela „pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja“ iz člana 309. Krivičnog zakonika, piše N1.

Prisluškivani razgovori

Ipak, snimci prisluškivanih razgovora osumnjičenih koji su u specijalnoj emisiji na Informeru i drugim televizijama bliskim režimu predstavljeni kao dokaz da su šestorica uhapšenih planirali nasilje na Vidovdanskom protestu, kako je kasnije saopštio Ninić, nisu se našli među dokazima u krivičnom postupku.

Ninić je rekao tada da će biti lako braniti ih, jer ne postoji nijedan dokaz protiv njih.

Jednom od uhapšenih najpre je određen kućni pritvor. Vidan Kolajić i Aco Ivanović su pušteni na slobodu krajem jula.

