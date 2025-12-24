Dok gradska vlast usvaja budžet koji deo javnosti ne smatra razvojnim, Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu upozorava na njegove manjkavosti, ali veruje da će 2026. doneti politički zaokret i novu energiju

Budžet Beograda za 2026. godinu, usvojen na sednici Skupštine grada, prema oceni stručne javnosti nije razvojni, već održava postojeće probleme i produbljuje zaduženost grada.

Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu upozorava u intervjuu za praznični dvobroj „Vremena” koji je na kioscima od četvrtka 25. decembra da Grad ulazi u novu godinu bez strategije razvoja, sa rastućim dugovima, smanjenim investicijama i prebacivanjem kapitalnih projekata na republički nivo.

On novi budžet označava pre kao razorni, nego razvojni.

„Ovakav budžet predstavlja pokušaj da se produži status kvo, kojim su zadovoljni određeni tajkuni, firme bliske gradskoj vlasti i grupa partijskih vojnika koja na normalnom tržištu rada nikada ne bi mogla da ima posao”, kaže Jovanović.

Kako dodaje, Beograđani su nezadovoljni jer se ne rešavaju suštinski problemi – grad je zapušten, aerozagađenje nikada je gore, trećina građana nema kanalizaciju, a nema ni ozbiljnih investicija.

Upozorava i na nova zaduženja. Konkretno, beogradska vlast će zadužiti građane za 4,46 milijardi dinara.

A šta je sa socijalnim merama?

Jovanović ističe da problem nisu socijalne mere poput subvencionisanog prevoza i vrtića, već način njihovog finansiranja – kroz smanjenje investicija i rast korupcije, uz favorizovanje privatnih prevoznika i urušavanje GSP-a.

Jovanović očekuje da će naredna godina proći u znaku promena.

„One će se prvo dogoditi na republičkim izborima, doneće ih mladi ljudi, studenti, koji su vratili veru ljudima da Srbija može da bude drugačija. Promene će se dogoditi zato što je nagon za samoodržanjem ipak jači od svakog populizma, strančarenja ili partikularnog interesa. Promene će, ovako ili onako, morati da počnu već naredne godine”, zaključuje Jovanović.

