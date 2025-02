Nemačke parlamentarne stranke trenutno imaju pune ruke posla s predizbornom kampanjom za prevremene izbore za Bundestag koji se održavaju 23. februara. Ipak, sve poslaničke grupe pronašle su vreme da se za DW izjasne o višemesečnim protestima u Srbiji koji bi, prema mišljenju mnogih, mogli da promene političku svakodnevicu u toj zemlji, kandidatkinji za članstvo u Evropskoj uniji, piše Dojče vele.

CDU: „Manje Kine, više Evropske unije“

Predstavnik poslaničke grupe Demohrišćana (CDU/CSU) u Odboru za spoljnu politiku Bundestaga, Jirgen Hart je u saopštenju dostavljenom za DW ocenio da je nesreća u Novom Sadu i protesti koji su usledili jasan znak da Srbija mora nešto da promeni u svojoj spoljnopolitičkoj orijentaciji.

„Srbija se u prošlosti previše oslanjala na kineski novac i njihov know-how, i to se sada sveti. Urušavanje nove stanice u Novom Sadu, koja je deo kineskog projekta Novi Put svile, pada vladi Srbije na nogu. Pogrešno izvođenje i korupcija bili su i više nego očigledni“, smatra predstavnik Demohrišćana, snage koja će verovatno nakon izbora da sastavlja novu vladu u Nemačkoj.

Hart, koji se kao i ostatak njegove stranke zalaže za što prisnije povezivanje Zapadnog Balkana i Evropske unije, šalje jasnu poruku vlastima u Beogradu: „Srpske vlasti trebalo bi da slušaju demonstrante: manje Kine, više Evropske unije. Budućnost Srbije je u EU. To mora da se ogleda i u postupcima elita u Srbiji“, zaključio je demohrišćanski političar.

Razgovori Peter Bajer – Siniša Mali

Dugogodišnji izvestilac poslaničke grupe CDU/CSU za Zapadni Balkan i dobar poznavalac prilika u regionu, Peter Bajer je malo manje konkretan od svog stranačkog kolege Harta.

„Mi pratimo situaciju veoma intenzivno. Naravno da teme koje prevladavaju u predizbornoj kampanji u Nemačkoj potiskuju ostale teme u drugi plan, ali bili bismo veoma glupi kada ne bismo pratili šta se događa u našem susedstvu. Ja sam juče u Berlinu na marginama stranačke konvencije CDU razgovarao sa ministrom finansija Srbije Sinišom Malim, između ostalog i o protestima, i pitao sam ga kakvo je stanje u zemlji, kako će stvari da idu dalje“, rekao je Bajer.

On je ukazao na to da su stabilnost i demokratija u Srbiji važne i za Nemačku, ali i da je pravo na protest osnovno demokratsko pravo. „Ja sam takođe podsetio na to da građanima treba dati da dođu do reči. Naravno da ne smeju da se događaju nikakvi nasilni ekscesi. Pozvao sam na to da se, zajedno sa građanima, pokuša doći do odgovora o tome kako ojačati demokratiju u zemlji i kako postići stabilnost“, rekao je Bajer za DW na marginama jednog predizbornog skupa CDU u Bonu.

SPD: „Vučićev sistem pred implozijom“

Dugogodišnji izvestilac socijaldemokratske (SPD) poslaničke grupe za Zapadni Balkan Josip Juratović, smatra da su protesti koji se već nedeljama održavaju u Srbiji po svojoj strukturi i ustrojstvu drugačiji nego svi dosadašnji i zato, kaže, broji dane vladavini Aleksandra Vučića.

„Upravo se događa ono što sve vreme tvrdim, a to je da će Vučićev režim implodirati. On se bori protiv razjarenih pčela i on tu bitku ne može više da dobije. Nema političkog protivnika po imenu i prezimenu kojeg bi mogao u svojim medijima da tuče“, predviđa Juratović koji u svojim izjavama do sada nije štedeo kritike na račun vlasti u Beogradu.

„Ništa mu više ne pomaže ni spoljni, ni unutrašnji politički saveznici, niti njegova poznata gluma svetskih i domaćih pozornica“, kaže Juratović za DW.

Za tog socijaldemokratskog političara, koji se nakon decenija provedenih u klupama Bundestaga na izborima 23. februara neće kandidovati, pokret u Beogradu je još po nečemu poseban.

„Dok čitav svet popušta pred autokratama, studenti Balkana našli su način da se svojih reše. Vučić tu bitku ne može da dobije“, kaže socijaldemokratski političar i izražava nadu da će se zemlje Zapadnog Balkana „konačno reše polit-mafije“.

Zeleni: „Solidarni s građanima Srbije koji traže pravdu“

Izvestilac za Zapadni Balkan Zelenih u Bundestagu Boris Mijatović na pitanje o stavu po pitanju protesta u Srbiji pre svega osuđuje nasilje protiv demonstranata i pokušaje zastrašivanja.

„Duboko su uznemirujući izveštaji o bandama razbojnika koji tuku demonstrante do tačke hospitalizacije. Pravo na okupljanje i sloboda izražavanja su kamen temeljac svakog demokratskog društva. Srbija, kao zemlja-kandidat za ulazak u EU, ima zadatak da garantuje te slobode svojim građanima kako bi zadržala svoj kredibilitet kao partner Evropske unije“, podseća Mijatović koji je inače tokom svog mandata veoma često boravio u regionu, a bio je i posmatrač na poslednjim izborima u Srbiji.

Osvrćući se na tragediju u Novom Sad, Mijatović ukazuje da „narod Srbije ima pravo da zna kako je došlo do te tragične nesreće i ko je za to odgovoran. Moja stranka se solidarisala s građanima Srbije koji traže pravdu za žrtve i suđenje odgovornima“, rekao je za DW Mijatović.

FDP: „Strateško partnerstvo nema više smisla“

Predstavnik Liberala (FDP) Tomas Haker je oštriji. On smatra da bi Nemačka sada konačno trebalo da promeni blagonakloni stav prema zvaničnom Beogradu.

„S obzirom na proteste koji traju nedeljama u Beogradu i drugim gradovima, vrlo je teško opravdavati dogovor o nastavku institucionalnog partnerstva Nemačke i Srbije. Taj sporazum šalje pogrešnu poruku. Stvara se lažan utisak da Nemačka i dalje ostaje pri svojoj realnoj politici prema Srbiji. Pritom Srbiju sada treba pritisnuti da odustane od podrške Rusiji i da se transparentno i celovito suoči s događajima u Novom Sadu. Mladi u zemlji s pravom već mesecima demonstriraju protiv korupcije i nedostatka demokratije“, navodi se u saopštenju izvestioca poslaničke grupe FDP za Zapadni Balkan Tomasa Hakera.

AfD: „Nemačka ne bi trebalo da se meša“

Predstavnik Alternative za Nemačku (AfD) u Odboru za spoljnu politiku Bundestaga i portparol poslaničke grupe te stranke za pitanja razvojne politike, Markus Fronmajer, je po tom pitanju, kao i često kada je reč o spoljnoj politici, drugačijeg mišljenja od ostalih stranaka u nemačkom parlamentu.

„Nemačka ne bi trebalo da se meša u unutrašnje stvari Srbije. U to spada i da politički i takozvani akteri civilnog društva iz inostranstva ne krše suverenitet Srbije nametljivim mešanjem“, zaključuje Fronmajer. Trebalo bi napomenuti i da je AfD jedina parlamentarna stranka koja se protiv proširenju Evropske unije, pa tako i članstvu Srbije.

Levica: „Evropska, globalna borba“

Krunoslav Stojaković je u ime stranke Levica pružio podršku studentima u Srbiji.

„Levica naravno sa simpatijama prati studentske proteste u Srbiji, kao što je već solidarno i sa podrškom pratila proteste protiv eksploatacije litijuma. Borba protiv autoritarnosti i odbrana demokratskih struktura i minimalnih standarda je evropska, globalna borba“, kaže Stojaković iz fondacije Roza Luksemburg bliske partiji Levica.

On je aktuelne proteste u Nemačkoj protiv saradnje Demohrišćana i desničarske Alternative za Nemačku (AfD) povezao s protestima u Srbiji. „U Srbiji, kako su to pokazali studenti, kao i u Nemačkoj, gde smo poslednjih dana svedoci širokog pokreta civilnog društva koji je izašao na ulice protiv skretanja udesno i s time povezanim autoritarnim tendencijama“, zaključio je Stojaković.

