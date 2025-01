Štampa na nemačkom piše o ostavci srpskog premijera Vučevića, ali i o široj slici – studentskim protestima. Prema procenama novinara, protesti neće prestati ni posle žrtvovanja pojedinih političkih figura, prenosi Dojče vele.

Nemački nedeljnik Špigel na svom portalu piše: „Kod svih tih kriza i ratova u prošlosti je jedno konfliktno područje usred Evrope skoro potpuno izgubljeno iz vida. Nedeljama u Srbiji demonstriraju hiljade ljudi protiv vlade dugogodišnjeg predsednika Aleksandra Vučića koja je, prema demonstrantima, korumpirana. Okidač je bila tragedija u Novom Sadu, gde se 1. novembra 2024. srušila nadstrešnica tek renovirane železničke stanice i usmrtila 15 ljudi (…) Sada je premijer te balkanske zemlje, Miloš Vučević, podneo ostavku. Ipak Vučević bi mogao biti samo žrtveni jarac, on je na dužnosti tek od maja prošle godine. Vučić je još uvek čvrsto u sedlu.“

Vanredni izbori?

Tabloid Bild navodi: „Vučevićeva ostavka verovatno će dovesti do vanrednih parlamentarnih izbora. Ostavku mora da potvrdi srpski parlament, koji ima 30 dana da izabere novu vladu ili da raspiše vanredne izbore.“

Drugi program nemačke televizije ZDF na svom portalu takođe prenosi da je srpski premijer podneo ostavku. U tekstu, između ostalog, stoji: „Studenti imaju mnogo simpatija u stanovništvu. Advokati, srednjoškolci, univerzitetski profesori i poljoprivrednici podržali su njihove zahteve. Cilj im nisu ostavke političara, već poštovanje standarda pravne države. Prema posmatračima bi upravo to otežalo ili učinilo nemogućom vladavinu predsednika Vučića.“

I Prvi program nemačke televizije ARD je na portalu svog glavnog dnevnika Tagesšau zabeležio ostavku u Srbiji. I ocenjuje: „Posmatrači kažu da se radi o najtežoj krizi vlasti kroz koju Srbija prolazi od pada autokratije postkomuniste Slobodna Miloševića dvehiljadite godine.“

„Nepoverenje prema Vučiću suviše je duboko“

Švajcarski dnevni list Noje cirher cajtung o istoj temi javlja: „I ovaj put je vlada svakako učinila ustupke (…) Ali, demonstranti i dalje ne veruju da će to dovesti do traženih dubokih strukturalnih promena u zemlji. Nepoverenje prema Vučiću suviše je duboko. Jedna predstavnica Fakulteta dramskih umetnosti koji je važan za proteste rekla je za Noje cirher cajtung da studenti zahtevaju državne institucije koje funkcionišu i koje mogu da garantuju objektivno rasvetljavanje tragedije u Novom Sadu. Ona je dodala da to nije posao ni za vladu ni za predsednika. Zato se blokada nastavlja.“

Minhenski dnevni list Zidojče cajtung ukazuje na ulogu Srpske pravoslavne crkve u krizi: „Vučić je studente pozvao na ’dijalog’ koji bi mogao da označi ’početak isceljenja našeg društva’ i otvoreno im je zapretio. Rekao je da u vladajućoj partiji brzo raste ’bes… koji se sve teže može zaustaviti’. Srpska pravoslavna crkva, koja spada u važne uzdanice Vučića i njegove vlasti, u ponedeljak je kritikovala studente u zvaničnom saopštenju tvrdeći da žive ’u paralelnom svetu’. Taj tekst, koji teško da je mogao biti objavljen bez pristanka Vučiću bliskog patrijarha Porfirija Perića, izazvao je oštru kritiku i to ne samo među studentima. Do utorka u podne petnaest vodećih sveštenika, teologa i profesora su osudili to crkveno saopštenje kao ’nedostojan tekst’, obznanivši svoju podršku studentskim legalnim postupcima i zahtevima.“

„Ostavka neće umiriti demonstrante“

U dnevnom listu Frankfurter algemajne cajtung objavljen je komentar Rajnharda Fezera: „Ostavka premijera Miloša Vučevića neće umiriti demonstrante, koji u Srbiji izlaze na ulice skoro tri meseca. Naime, zahtevom za rasvetljavanje novosadske nesreće u kojoj je pri padu nadstrešnice železničke stanice 1. novembra stradalo 15 ljudi, oni traže mnogo više od imenovanja odgovornih. Oni žele temeljnu promenu. Da se radilo samo o Novom Sadu, protesti ne bi dobili ovakvu snagu.“

Berlinski dnevnik Tagescajtung donosi komentar Krste Lazarevića: „Studenti se ne udružuju ni sa jednom od brojnih manjih opozicionih partija – trenutno je to njihova snaga. Ali je istovremeno i slabost, jer se ne razaznaje alternativa sistemu Vučić. Državu je vladajuća stranka kidnapovala u proteklih 12 godina, opozicija je pritisnuta i marginalizovana. Aleksandar Vučić će sada valjda pokušati da instalira nekog novog poslušnika i da nastavi kao i do sada. Trenutno nije jasno da li će mu to proći, s obzirom na rastuće nezadovoljstvo.“

„Dominatoru Srbije predstoje teška vremena“

I u tekstu berlinskog Tagesšpigela iznosi se ocena da demonstracije nakon ostavke neće prestati: „Sada je premijer Miloš Vučević podneo ostavku, ali stručnjaci sumnjaju da će to prekinuti masovne proteste, jer je otpor na ulicama takođe usmeren i protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jakog čoveka u zemlji. Florijan Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, kaže: ’Vučević je naravno žrtveni jarac. On lično ne poseduje sopstvenu bazu moći u partiji i sva moć potiče od predsednika Vučića.’ Biber dodaje da predsednik države ima ’dovoljno drugog kadra’, koji glatko može da zameni premijera Vučevića. Ali i da je ostavka nešto dokazala – da je populista Vučić prinuđen da deluje.“

Diseldorfski list Rajniše post donosi članak u kojem stoji: „Ostaje sumnja da će Vučić žrtvovanjem svog lojalnog partijskog poslušnika moći da smiri uzavrele strasti u svojoj zemlji i da smanji pritisak na sebe. Svejedno je da li će šef države da postavi novi marionetski kabinet ili čak da raspiše vanredne parlamentarne izbore – ’Dominatoru’ Srbije predstoje teška vremena.“