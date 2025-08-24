U Sremsku Mitrovicu je zbog protesta došao veliki broj građana, bajkera, paora na traktorima, ratnih veterana. Vruću jesen su najavili naslovom protesta „Jesen stiže huljo moja“. U Nišu se protestovalo zbog privatizacije javnih preduzeća

I ovo nedeljno letnje veče Srbija je provela na protestima. Protestovalo se u Nišu u Sremskoj Mitrovici, Bajinoj bašti, u Pančevu, Irigu…

Sremska Mitrovica

Veliki broj građana okupio se večeras u Sremskoj Mitrovici ispred Sportskog centra „Pinki“, na protestu na koji su pozvali studenti i koji su nazvali

„Jesen stiže huljo moja“.

Studenti iz Rume na ovoj protest su došli peške, kao i studenti trkači iz Pećinaca. Autobus autoprevoznika Jaćimović stigao je na protest iako je na putu do Mitrovice zaustavljen od strane policije, koja je pretresala vozilo i putnike.

Protestu su prisustvovali i paori sa traktorima, a pripremala si i hrana za učesnike skupa.

Na protest su učestvovali ljudi iz više gradova, a bili su i bajkeri i ratni veterani.

Nedaleko od skupa postavljena je izložba fotografija snimljenih na protestima koji su prethodnih devet meseci održavani u slovačkim sredinama. Reč je o izložba koja je prvo bila postavljena u Bačkom Petrovcu, kada su lokalni naprednjaci napali građane.

Okupljenim građanima obradila se Dijana Hrka, majka mladića koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Student Aljoša rekao je da je ovo najveći skup koji je Sremska Mitrovica videla.

„Naziv protesta govori sam za sebe, ali možemo očekivati turbulentnu jesen, koja će biti obeležena buntom i građanskom neposlušnošću“, rekao je.

Protestna šetnja koja je najavljena, nije održana, iz bezbednosnih razloga, jer, kako kažu organizatori, saznali su da se pristalice SNS okupljaju kod prostorija te stranke, kuda je kolona trebalo da prođe.

Niš

U Nišu se večeras protestovalo zbog najavljene privatizacije javnih preduzeća. Na protest su ranije pozvali građani i studenti, a naziv protesta je bio „Srbija DOO“ i odnosi se na nedavno promeni državnih firmi u društva sa ograničenom odgovornošću, što je kako smatraju uvod u privatizaciju. Okupljeni su se šetali do hale Čair kojoj, kako se sumnja, preti privatizacija.

Studenti kažu da Srbija nije društvo sa ograničenom odgovornošću i žele da ukažu na to da slede neke sumnjive privatizacije velikih preduzeća, što bi moglo da nanese štetu građanima.

Student Pravnog fakulteta rekao je za N1 da su „sumnje da će Čair biti privatizovan manje-više potvrđene“. Deluje, kaže, „kao da ova vlast jednostavno želi da privatizuje sve što je u javnom interesu. Tu se radi o nekim preduzećima koja se bave održavanjem nacionalnih parkova. Ja sam još u osnovnoj školi učio da nacionalni parkovi ne mogu biti privatna svojina, niti mogu da budu pod privatnom administracijom“, rekao je.

Irig, Bajina bašta, Pančevo

U Irigu je blokiran put u znak protesta zbog hapšenja jednog veterana. Naime, on je bio u autobusu Janićijević koji je policija zaustavila, pretresala putnike, i privela jednog veterana. Građani su zbog toga blokirali put.

U Pančevu je bio marš roditelja, građana i studenata, a u Bajinoj bašti je organizovana deratizacija ulica nakon naprednjačkog skupa.

