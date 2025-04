Teške reči su padale na Pinku, Informeru i još desetak televizija koje su uživo prenosile događanja na naprednjačkom vašaru u Bulevaru kralja Aleksandra ispred Narodne skupštine i Crkve Svetog Marka u Beogradu iščekujući da se pojavi Aleksandar Vučić. Te „gotovo je sa višemesečnim terorom“, te „ustala je pristojna Srbija“, od „lažu studenti da voze bicikle do Strazbura, prevoze ih autobisima“, do „saće da počnu predavanja na fakultetima, tek što nisu“.

Red pretnji i blaćenja „terorista i blokadera“, red takvog ulizivanja Vučiću i veličanja njegove hrabrosti i mudrosti, da je to i okorelom uhu bilo teško slušati.

Hajlajt jučerašnjeg dana (petak, 11. april) bilo je razvijanje „najveće ikada srpske zastave“ teške, kaže Brnabić, 400 kilograma, koju je predvodio Vučić lično od Vlade Srbije do Skupštine, pod kojom bi simbolično, uz pristupnicu njegovom „Pokretu za narod i državu“ u nastajanju, trebalo da se okupe svi pristojni Srbi i Srpkinje, pravi domoljupci, marljivi i pošteni seljaci, radnici i poštena inteligencija, svi koji su voljni da brane državu od spoljnih, a pre svega unutrašnjih neprijatelja Aleksandra Vučića.

Pljeskavicama protiv blokada

„Teroru“ pobunjenih studenata i građana predsednik Srbije suprotstavio je veliki vašar sa pljeskavicama i ćevapima, sirom i kajmakom, piticima i kolačićima. Sve za džabe, obezbedio vam je predsednik. Na roštiljskom dimu vijore se nebrojene srpske trobojke, trešti narodni melos iz zvučnika, ne damo Kosovo, ne damo Vojvodinu pevaju folk izvođači, sve pršti od vašarskog patriotizma.

Ne damo ovakvu našu lepu Srbiju izdajničkim univerzitetskim profesorima, razmaženim studentima, nezahvalnim nastavnicima, dekadentnim intelektualcima, toj samozvanoj, lažnoj eliti, obrazovanoj i načitanoj kojoj na pamet ne pada da zapeva uz Baju Malog Knindžu i prekrsti se bogobojažljivo sa tri prsta, poruka je koja se šalje iz centra Beograda, koja treba da huči Srbijom glasnije od zvučnog topa.

Daj narodu vašara, daj mu ono što voli, daj televizijama scenografiju i statiste koji će da klikću Vučiću, pokaži koliko je on moćan i darežljiv, šta ima da se lupa glava oko tamo neke pravne države, prelazne ili ekspertske vlade, tu je vođa, on sve zna, on sve ume, njega poštuju u svetu, on će sve da odluči i reši u naše ime, na opštenarodno slavlje i zadovoljstvo, živela Srbija!

Jedan narod, jedna zemlja, jedan vođa

Sve je pripremljeno za državnički nastup Aleksandra Vučića u subotu u 19 časova, kada će, u ime te tzv. tihe većine koja se deportuje autobusima iz cele Srbije na veliki događaj, a kojoj je dosta blokaderskog maltretiranje i šikaniranja, da saopšti još jednom svečarski da je pobedio obojenu revoluciju, da će studenti koji hoće da uče moći da se vrate na fakultete, da će Srbija opet procvetati, samo da se uklone sa ulica državni neprijatelji koji njega koče i nerviraju.

Jedan narod, jedna zemlja, jedan vođa, poruka je čitave trodnevne manifestacije. Bez remetilačkog uplitanja u to usudno trojstvo parlamenta ili Vlade, Ustava i zakona. Moći će ti divni ljudi koji se dovlače iz cele Srbije da na štandovima predaju pisma za predsednika koji će ih lično čitati i na njih odgovarati, moći će da ispune pristupnice za „Pokret za narod i državu“, toj novoj snazi koja će da očisti Srbiju od pokvarenjaštva i mešetarstva koje je bez znanja i mimo volje vođe uzelo maha i u Srpskoj naprednoj stranci.

Narod će imati utisak da se za nešto pita, da o nečemu odlučuje, da ga neko sluša, ako je već počeo da sumnja da to možda ne može na izborima koji su se šakom i kapom raspisivale poslednjih trinaest godina.

A kada se sve to obavi, na binu ispred Skupštine će stupiti Baja Mali Knindža i Garavi sokak da se kako dolikuje proslavi pobeda predsednika nad obojenom revolucijom, teroristkinjama i teroristima koji će za to vreme biti u Novom Pazaru.

„Na demo Vučića“ odjekivaće tri dana na devet od prvih jedanaest televizija na SBB-u, narodno veselje prekriće sve one kapuljaše i batinaše koji sa palicama i čekićima vrebaju negde u priprajku da na mig predsednika počnu da lupaju glave onima koji nastave da osporavaju njegovu Srbiju.