Ćacilend je pretvoren u „Božićno seoce“, kako ga zovu vladini tabloidi. Za 31. je na meniju silna besplatna hrana - samo nije najjasnije ko sve to plaća

„Dođite i uživajte u Božićnom seocetu – besplatni specijaliteti za sve građane.“

Ovako Informer reklamira novi Ćacilend. Za vikend su pisali da su uklonjeni šatori ispred Skupštine na „molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića“. Ćacilend je zapravo otišao u istoriju jer Vučić nije znao kako da se opravda stranim turistima – zašto u centru grada ispred najviše državne ustanove, Skupštine Srbije, ima ruglo. Nije znao ni kako da obustavi šaradu kojom su defilovali kriminalci i lokalni političari na zadatku koji su lupali kamere novinarima i zavodili strah i među policijom. Tako je novogodišnjim đakonijama odlučio da utolu sopstvenu tugu propasti ideje Ćacilenda.

Sprema se silno iće i piće – kuvano vinu, čaj, kafa, ali i slatkiši, peciva. I sve to je beslatno. Informer je razgovarao sa „domaćinima“ iz restorana „Topčiderac“, a najavljeno je da će hranu doneti i besplatno ponuditi i drugi restorani i domaćinstva. Kažu „biće pitica, projica, dalmatinskih brusketa i raznoraznih peciva, ali i nekih iznenađenja“ za one koji baš vole da pojedu, a najviše ih privlači i da se omaste kada se ne plaća.

Pljeskavicama protiv blokada

Nije najjasnije samo ko svu ovu besplatnu hranu finansira, da li su to restorani i „domaćini“ koji podržavaju vlast ili to plaća grad kao deo novogodišnje proslave.

Slično je bilo i kada je Ćacilend ugostio predsednika zemlje u aprilu 2025. Tada je „teroru“ pobunjenih studenata i građana, predsednik Srbije suprotstavio veliki vašar sa pljeskavicama i ćevapima, sirom i kajmakom, piticima i kolačićima. Sve za džabe, obezbedio nam je tada predsednik. Na roštiljskom dimu vijorile su se nebrojene srpske trobojke, trešteo narodni melos iz zvučnika, ne damo Kosovo, ne damo Vojvodinu pevali su folk izvođači, a sve je prštalo od vašarskog patriotizma.

