Moji stavovi poznati su svakome tko čita naše novine i portal. Oni, svakako, nisu tajna ni za RTS. Zato me je profesionalno i ljudski pogodilo da moj komentar, u kojem osuđujem tagetiranje urednika i novinara Javnog servisa, ova kuća iskoristi da preko mene zabije nož u leđa „Vremenu“

Zašto lažete, podmećete i izvrćete? Stojim iza svake riječi koju sam napisao. Ali odakle vam ideja da slovo i duh mog komentara pretvorite u njegovu suprotnost? A to je da „Vreme“ skupa sa „Informerom“, „Pinkom“ i ostalim medijskim mašinama za mljevenje ljudskog mesa osuđuje studentsku blokadu Javnog servisa.

Gdje to piše? Baš nigdje! Sve je suprotno! Ali tko je to toliko pogano „učitao“ u komentar i tko mu je to odobrio? Neko od ljudi s kojima sam ranije dijelio iste političke stavove i toliko dugo i iskreno surađivao?

Moji stavovi poznati su svakome tko čita naše novine i portal. Oni, svakako, nisu tajna ni za RTS. Zato me je profesionalno i ljudski pogodilo da spomenuti komentar Javni servis iskoristi da preko mene zabije nož u leđa „Vremenu“. Svrstali ste nas u isti koš sa D. J. Vučićevićem i sličnima, među ljude koji su do te mere aposlutna negacija samog pojma novinarstva da ste i sami zazirali da većinu njih pozovete u vaše programe. Tako je bar bilo.

Treba li sada da me je sramota pred porodicom i prijateljima, kolegama iz redakcije i suradnicima, ali i publikom „Vremena“ zato što nisam vjerovao da ste u stanju toliko izvrnuti moje riječi i tako masno slagati? Zaista mi nikad nije palo na pamet da je tako nešto uopće moguće.

Ne očekujem nikakvo izvinjenje. Ni najmanje mi nije stalo do njega, jer ne vjerujem da bi bilo iskreno. Između ostalog, poštenje i profesionalnost su pokazani i sramnom zlouotrebom mog komentara. Ipak, želim vjerovati da bih u istoj situaciji ponovo napisao ono što je jutros objavljeno na sajtu „Vremena“. Ali, poslije svega, pitam se da li bi vrijedilo i koliko ima smisla.

I još nešto. Ako se još iko u RTS-u pita zbog čega toliko ljudi uporno i istrjano stoji u Takovskoj 10, Aberdarovoj ulici i Košutnjaku, jedan od odgovora jeste i sudbina mog komentara. A on je samo kap u moru.