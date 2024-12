Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da su Zlatko Kokanović i Predrag Veljković, posredstvom platforma eAgrar, u zakonskom roku podneli žalbe na rešenja za pasivan status svojih gazdinstava i „uzeće ih u ozbiljno razmatranje“.

Biće još jednom utvrđivano činjenično stanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a posle temeljne administrativne i inspekcijske kontrole biće odlučeno po žalbama, navelo je Ministarstvo.

Iz resornog ministarstva je navedeno i da su spremni da svim poljoprivrednicima, čija su gazdinstva stavljena u pasivan status, daju šansu da isprave nepravilnosti i preduzmu neophodne mere kako bi se taj problem rešio.

Poljoprivredno gazdistvo Zlatka Kokanovića iz pokreta Ne damo Jadar stavljeno je, rešenjem Ministarstva poljoprivrede – u pasivan status i to na pet godina. Kokanović, poljoprivednik i ekološki aktivista, jedan je od sedmoro lica koji su uhapšreni tokom blokade pruge Loznica-Zvornik.

U rešenju pristiglom 4. decembra, utvrđuje se pasivni status poljoprivrednog gazdinstva čiji nosilac je Predrag Veljković iz Pekčanica kod Kraljeva, koji živi od poljoprivrede.

Progon poljoprivrednika

Poljoprivrednici već neko vreme traže smenu celokupnog vrha Ministarstva poljoprivrede na čelu s ministrom Aleksandrom Martinovićem, skupštinskog Odbora za poljoprivredu na čelu s Marijanom Rističevićem i premijera Miloša Vučevića.

U petak, 13. decembra, održali su dvočasovnu blokadu Ibarske magistrale u Adranima kod Kraljeva, kao i proteste u Bogatiću i Loznici.

Kako je „Vreme” pisalo, poljoprivrednici zahtevaju smenu Rističevića, Marjanovića, ali i premijera koji je „lično garantovao sprovođenje sporazuma sa poljoprivrednicima“.

„Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, 235 gazidinstava je stavljeno u pasivan status. Ministarstvo navodi i da nije u pitanju politički progon. Nas interesuje koliko je stočara među tih 235 gazdinstava stavljenih u pasivni status zato što su u njihovim slučajevima utvrđene malverzacije u kojima su učestvovali zajedno sa državom“, rekao je za „Vreme“ Dragan Kleut iz Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.

On je objasnio da stočari poljoprivredno zemljište koje dobijaju u zakup na osnovu prečeg prava daju to isto zemljište protivzakonito u podzakup stranački podobnim poljoprivrednicima.

„Tako se kupuju glasovi za vlast. Tu nije reč o arima, međama ili stajnjaku, nego o hiljadama hektara poljoprivrednog zemljišta. Neka ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović kaže u koliko takvih gazdinstava je poljoprivredna inspekcija utvrdila nepravilnosti i koliko njih je otišlo u pasivni status“, rekao je Kleut.

„U pasivan status zbog sitnica“

On je upozorio da u slučaju pasivnog statusa poljoprivrednik ne dobija subvencije od države ni za mleko, ni za priplodno grlo, ni za zemljište, i ne može da prodaje svoju robu.

„Pasivan status znači da su poljoprivredniku vezane ruke, odnosno, kada ga Ministarstvo poljoprivrede stavi u takav status poljoprivrednik je osuđen na propast“, rekao je Kleut.

„Savez udruženja poljoprivrednika Banata saopštenjem je pozvao Ministarstvo poljoprivrede da ne stavlja ljude u pasivan status do pet godina zbog minimalnih prekršaja. To nisu neki drastični prekršaji, radi se o tome da, na primer, neko nije očistio među sa komšijom ili nije očistio stajnjak na vreme. To su sitnice, Ministarstvo poljoprivrede to tendenciozno radi“, kaže Kleut.

Međutim, istakao je da su brojna gazdinstva otišla u pasivni status „upravo zbog takvih sitnica“.

„Nakon progona u kome je BIA hapsila i kidnapovala poljoprivrednike tokom nedavnih protesta, pojavio se novi progon, vrsta revanšizma i tendenciozno stavljanje poljoprivrednika u pasivan status koji znači da poljoprivredno gazdinstvo ne može da funkcioniše“, ocenio je Kleut.

Ministarstvo negira

Ministarstvo poljoprivrede je sve ove tvrdenje odbacilo i saopštilo da nisu tačni navodi da progoni poljoprivrednike.

„Ne targetiramo poljoprivredne proizvođače niti nad njima vršimo represiju, već isključivo postupamo u skladu sa zakonima i propisima države Srbije“, objavilo je Ministarstvo.

Ova institucija je navela da su Poljoprivredna inspekcija i Uprava za agrarna plaćanja od avgusta kod 1.580 registrovanih gazdinstava širom Srbije kontrolisale korišćenje podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna i tovna grla, premija za mleko i subvencija po hektaru obradive površine.

Početkom oktobra objavljeno je da je Bezbednosno-informativna agencija (BIA), u čijem opisu posla je zaštita državne bezbednosti, obavljala informativne razgovore sa pojedinim učesnicima i liderima protesta poljoprivrednika.