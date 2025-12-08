Vlada je pokrenula izradu plana koji obuhvata prostor Avala Filma, Kinoteke i RTS-a. Iz inicijative Beograd ostaje upozoravaju da je reč o pokušaju legalizacije investitorske gradnje u jednom od ključnih zelenih pojaseva Beograda

Na poslednjoj sednici Vlade Srbije doneta je odluka o izradi Plana područja posebne namene za deo Košutnjaka, što otvara prostor za urbanizaciju teritorije u kojoj se nalaze studija Avala Filma, arhivski depoi Kinoteke, studio RTS-a, a koja se prekoputa nalazi zaštićeno prirodno dobro – šuma Košutnjak, saopšteno je iz inicijative Beograd ostaje.

Predstavnik ove inicijative Đorđe Miketić ocenio je da je ovo pokušaj legalizacije ranijih nasrtaja investitorskog urbanizma u opštini Čukarica.

„Nakon rušenja Starog savskog mosta, najava rušenja Generalštaba, Sajma, Ušća i kvarta ispod Terazijskog parka, vidimo mnogo lokacija na kojima se planira neplanska gradnja. Institucije koje bi trebalo da štite javni interes – klinički su mrtve“, istakao je Miketić.

Prema njegovim rečima, građanima ne ostaje ništa drugo nego da sami brane javni interes, gradske kvartove i parkove. Beograd, dodaje, spada među gradove sa najzagađenijim vazduhom u Evropi, kojem hitno treba sadnja novih stabala, a ne nova seča šume.

Ovaj deo Košutnjaka, kako podseća Miketić, obuhvata i fakultete, kulturne ustanove i medijske produkcije.

„Pokušaj urbanizovanja ove teritorije predstavlja atak na grad i na naše pluća. Nećemo dozvoliti seču nijednog stabla“, naveo je predstavnik inicijative, dodajući da će Beograd ostaje pokrenuti građanski nadzor nad projektom.

Inicijativa planira da prati teren Avala Filma i okolinu Košutnjaka, kako bi se, tvrde, obezbedilo da ne dođe do neplaniranih radova i uništavanja šume. Odluka Vlade o izradi plana dolazi u trenutku kada se u Beogradu intenzivno diskutuje o balansu između urbanističkog razvoja i očuvanja javnih i prirodnih dobara.